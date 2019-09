El 78 por ciento consideró que la campaña electoral es "invasiva"

La gran mayoría de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales Twitter y Facebook, consideró que la campaña electoral resultó demasiado invasiva.

De hecho, ante la pregunta “¿Considera que es invasiva la campaña electoral?”, el 78 por ciento respondió que “sí”, mientras que en la vereda opuesta el 22 por ciento contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 248 lectores.

El 90% no fue influenciado por la publicidad

Nueve de cada 10 encuestados dijo no haber sido influenciado por la publicidad política a la hora de definir el voto. Además, este tipo de mensajes tiende a generar "desagrado y hastío". Y, pese al avance de otras plataformas, la televisión continúa siendo la principal fuente de consumo para estos avisos. Todo esto, según un estudio elaborado a nivel nacional por Berensztein y D'Alessio IROL, en el marco de la campaña de las PASO. El informe fue realizado por la Asociación Argentina de Publicidad.

De acuerdo a una encuesta elaborada por Berensztein y D'Alessio IROL, si bien la publicidad electoral presenta una tendencia a generar desagrado y hastío entre su público, existe un nuevo público interesado en este tipo de mensajes, según arroja el informe. Se trata de los centennials, es decir, aquellos jóvenes que tienen hasta 24 años.

Por otra parte, siempre en base a la misma encuesta nacional, ante la posibilidad de elegir entre distintas opiniones sobre las publicidades electorales, dos tercios de los consultados consideraron que este tipo de anuncios solo hacen promesas en busca de votos, mientras que cerca de la mitad se inclinó por responder que la propaganda política está alejada de los intereses de los votantes.

En este sentido, el mayor escepticismo se encontró entre hombres y mayores de 40 años. Mientras que los centennials tienen una visión favorable.

Por otra parte, el estudio que se valió de una muestra de 582 casos, en un universo con una población de entre 18 y 70 años, de ambos géneros y de niveles medios, "la televisión y los diarios online comparten el primer lugar como medios para decidir el voto".

Mientras que la televisión impacta más en los mayores de 40 años, los diarios digitales sobresalen entre millennials. En tanto, las redes sociales tienen gran importancia, especialmente entre millennials y centennials.

Ahora bien, ante la pregunta "¿Alguna vez la publicidad política lo ayudó a definir su voto?" nueve de cada 10 mencionaron no haber sido influenciados por la publicidad política al momento de definir el voto.

Sin embargo, un tercio de los centennials indica que fue de utilidad.

"El 77% aseguró no sentirse representado en las publicidades electorales", remata el informe. Y aclara que, en el caso de los hombres, esta fue la respuesta que eligieron el 80% de los hombres mientras que, entre las mujeres, el 73%.

Arranque formal

A 49 días de las elecciones generales para presidente y vice en la Argentina, comenzaron ayer formalmente las campañas que realizarán los distintos partidos políticos con vistas a los comicios del domingo 27 de octubre, según los plazos del cronograma previsto por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Según lo publicado por la CNE, ayer, 7 de septiembre, se fijaron varios plazos relacionados con el proceso electoral; entre ellos, el inicio formal de la campaña.

También ayer venció el plazo para la registración de candidatos proclamados en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizaron el 11 de agosto, y para la oficialización de los postulantes por parte de los juzgados federales electorales.

Asimismo, hasta ayer los partidos políticos tienen plazo para designar a dos responsables económico-financieros por agrupación.