Elecciones Primarias 2019

Silvio Frondizi, respetado profesor de Derecho Político de la Universidad de La Plata, brutalmente asesinado por la Tres A durante el gobierno de Isabel Martínez, solía decir que los hombres olvidan más rápido la pérdida de sus parientes que la de sus patrimonios, en clara referencia a expresiones de Niccolo Maquiavelli, como gustaba nombrar al autor de El Príncipe.

A Perón se le atribuía aludir al bolsillo como uno de los órganos más sensible de los humanos.- Ambas afirmaciones denotan, para quienes lo niegan con cierta dosis no exenta de hipocresía, un fuerte pragmatismo avalado por el resultado de la reciente compulsa popular (PASO ).

El Presidente Macri no supo interpretar ni advertir la importancia que tiene, especialmente para los más necesitados- incluida la clase media- no llegar a fin de mes. Algo similar sucedió con el diálogo tanta veces reclamado y nunca concretado.-

No estoy hablando con el diario del lunes porque desde mis modestas y reiteradas notas publicadas por vuestro diario he venido criticando la ausencia de diálogo como un error político grave y extraño a la práctica republicana más elemental.

El Presidente, como siempre he dicho, ha producido un hecho inédito en la historia política argentina: desde un partido (Pro) sin territorialidad federal, accedió a la primera magistratura.- Ciertamente contó, a través de Cambiemos, con el apoyo de la UCR, la Coalición Cívica y el MID.

Hoy, está próximo de concretar otra novedad de alto impacto y valor institucional: concluir por primera vez, desde 1928, un mandato constitucional de signo político no peronista.- Pero no todas son rosas para Macri.

En el horizonte acecha el fantasma -de confirmarse los sorpresivos resultados- de transformarlo en victimario de su propio partido.- En ese supuesto, el escenario político argentino deberá recrearse inevitablemente.

De todos modos hay que votar en octubre y en nuestro país todo puede pasar ni puede afirmarse que el resultado final esté decidido.- Pero, el resultado de las Paso, ni Mauricio ni Alberto lo esperaban.- Lo paradójico de estas primarias es que ninguno de ellos tenía que dirimir sus candidaturas.

Esta anomalía, obliga a la dirigencia a considerar si en el futuro vale mantener esta instancia.- Como encuesta que costó 5.000 millones representó un verdadero dislate que, hubiera merecido un mejor destino. Se trató de una fiesta inolvidable y absurda.

La tozudez y miopía política exhibida arrastró a María Eugenia Vidal, principal capital y cuadro político de Cambiemos. Si en la Provincia -como lo hicieron muchos distritos del país- se hubiera habilitado la elección anticipada, hoy podría ser otra la posición de la Gobernadora.- Lo mismo vale para la Ciudad Autónoma y Rodríguez Larreta.

Si bien no todos están de acuerdo con esta visión desde el oficialismo, con estas dos jurisdicciones en otra situación, el desempeño nacional tendría otras expectativas, porque ambos, habrían traccionado fuertemente a favor de la reelección.

Todo indica que Peña, Duran Barba y el mismo Macri no lo visualizaron ni lo pensaban así.- Aunque, no pueden decir que no fueron avisados, especialmente desde el radicalismo.- Lo lamentable, es que hoy estamos padeciendo las consecuencias de este tsunami político con efectos negativos en materia económica y social.

¡Cómo será de importante el diálogo que un simple cruce de contactos entre Macri y Fernández! Sirvieron para bajar el tono a los rumores de daños colaterales graves. Ese es el único camino para garantizar un 10 de diciembre que sea el punto de partida hacia un país normal.- Los argentinos no necesitamos escuchar y mucho menos admitir opiniones de los Diosdados Cabello y/o Bolsonaros sobre la Argentina.

Nuestra historia no nos reconoce cerca de ninguno de ellos, sino, muy por el contrario, como respetuosos del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países.

Oscar R. Peretti.