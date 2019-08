El 61% de los participantes admitió que "no" realiza una dieta sana

La mayoría de los juninenses que participaron de la encuesta semanal de Democracia, que se publica en www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales, reconoció que "no" lleva a cabo una alimentación sana.

En efecto, ante la pregunta “¿Realiza una dieta saludable?”, el 61 por ciento de los participantes (172 votos) contestó que “no”, mientras que, en la vereda opuesta, el 39 por ciento restante (110 votos) respondió que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 282 lectores.

¿Por qué cuesta tanto bajar de peso y ser constante con las dietas?

Millones de personas en todo el mundo desean bajar de peso y mantenerse en valores saludables, por lo que intentan con dietas, ejercicios, cremas y otras posibles soluciones, pero a veces no resultan o los resultados son temporarios.

La obesidad (exceso e inflamación del tejido graso), es un problema que va en aumento a nivel global, y como indica la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 hasta ahora se ha triplicado la cantidad de obesos en todo el mundo.

Algunos no se preocupan y no están interesados en tener valores adecuados, pero entre quienes sí quieren hacer algo al respecto está ese enorme grupo desencantado con dietas y ejercicios que poco han ayudado a resolver su situación.

Ante este panorama, Marcelo Suárez, experto en Medicina Interna y creador del "Método Saludable", observó que "lo que debe buscarse es el descenso de peso graso y no solamente el peso de balanza, ya que la grasa es volumen, talle y perímetro".

Para dar un ejemplo explicó que "un organismo con gran desarrollo muscular pesa mucho pero está lejos de ser obeso, ya que su composición corporal no traduce en la balanza un exceso de grasa sino de músculo, algo que no atenta contra la salud".

Suarez consideró que "el problema radica en la falsa creencia de que el exceso de grasa tiene que ver solamente con el consumo excesivo de calorías".

"Debemos entender que el descenso es la consecuencia, mientras que el objetivo es seguir un plan y mantenerlo diariamente. Hasta que no seamos claros con el paciente y le expliquemos en cada consulta que el sobrepeso graso es un problema multidisciplinario con aspectos psíquicos, físicos, sociales, espirituales y emocionales, seguirá habiendo desencanto y pocos casos de éxito", afirmó.

Una mirada funcional

El Método Saludable que el especialista propone para abordar no solo el problema del exceso de grasa, sino también para tratar muchas otras enfermedades y dolencias cotidianas, "está pensado para ayudar al organismo a hacer un vuelco definitivo y mejorar la salud en todos los aspectos, y eso automáticamente, recompone la composición corporal".

Según su perspectiva, la consigna inicial es la de empezar a cuidar el organismo en su conjunto de manera consciente, aplicando las seis conductas saludables imprescindibles:

1) Alimentación adecuada.

2) Hidratación.

3) Ejercicio.

4) Descanso.

5) Pensamientos Positivos.

6) Respiración Consciente.

"En mi consultorio atiendo todas las semanas a personas que llegan sin ánimo y desesperadas por haber probado muchas fórmulas para resolver problemas muy comunes, como puede ser la obesidad", explicó.

"El tema es que ´hacer dieta´ es totalmente insuficiente como tratamiento, y en algunos casos hasta contraproducente. Al paciente hay que analizarlo desde otros aspectos y ver, por ejemplo, si no puede dejar de comer, o no puede hacer ejercicio, o no tiene la constancia para adherir a un tratamiento, cuáles son las razones de esa imposibilidad. Allí estará la clave y la posible solución, por eso sostengo que el tratamiento es multidisciplinario", añadió.

Suárez propuso entonces "enseñar a hidratarse, a descansar, a alimentarse, a ejercitarse, a pensar positivamente y a desconectarse en momentos determinados, de manera tal de tener la base adecuada para empezar el gran cambio interno, encontrar el equilibrio propio y de esa manera asegurarse su mejor versión".