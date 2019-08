La producción en serie se refiere al desarrollo de bienes indiferenciados en grandes cantidades procurando velocidad y ahorro de costos pero hoy no me refiero a ese concepto sino a la creación de contenidos y su relación con el éxito. Secretos que me gustaría tomar como ejemplo para explicar la idea de construcción marcaria.

Seguramente se trata de buenas historias (algunas) pero hay algo más, un ingrediente simbólico que las impulsa otorgándoles la fuerza necesaria para posicionarse en la memoria colectiva. Eso que las convierte en moneda corriente en la fila del banco y melodía al ducharnos.

Más de 34 millones de usuarios ya vieron la tercera temporada de “La casa de papel”, la mayoría en menos de una semana y no sólo eso, ya se está filmando la cuarta que llegaría a mediados del año que viene. Un fenómeno que no solo impacta en la serie sino en sus actores. Úrsula Corberó (Tokio) en dos años, pasó de tener 600 mil seguidores a 9 millones y Jaime Lorente (Denver) vio crecer sus contactos de 100 mil a casi 7 millones, demostrando que la marca no conoce de fronteras.

¿Por qué son un fenómeno masivo del que pocos pueden escapar?

Dicen por ahí que los publicistas no somos quienes creamos las marcas sino que es la gente la que lo hace. Nosotros solo tenemos que generar las herramientas para que la expresión se transforme en cultura y eso hicieron los creadores de esta serie, sembrar las semillas para que se multiplique la producción.

De pronto, la careta de Dalí aparece en los cotillones de ciudades como la nuestra y algunos se atreven a combinarlo con un mameluco rojo en la fiesta de disfraces del fin de semana. Río, Tokio, Berlín y ahora Palermo son posibles nombres para las mascotas y “Bella Ciao” se “tararea” en la calle.

Buenos actores, grandes inversiones y por sobre todas las cosas símbolos marcarios logran que la historia se funda en nuestra vida cotidiana. Un atraco a nuestro inconsciente, una obra maestra que trasciende fronteras generando que no pueda quitarme de la cabeza: “Una mattina mi sono alzato…O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao…”.