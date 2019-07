Pequeño y mediano productor agrícola, en dificultades

El pequeño y mediano productor agropecuario atraviesa dificultades y aún se ve la migración desde el campo a la periferia de grandes ciudades.

Así lo reveló el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; en diálogo con esta periodista, habló el titular de una entidad que atiende a este sector del agro argentino.

"El productor pequeño y mediano está complicado porque si son productos del consumo interno ha bajado el poder adquisitivo y al decaer la demanda baja el precio y si son productos de exportación tienen un buen precio, pero el sector exportador todavía no derrama esa situación hacia abajo", indicó el dirigente.

Es un sector productivo que no tiene un financiamiento adecuado que le permita reinvertir y se le hace "muy difícil porque venía de un deterioro de muchos años".

"Para poder reacomodar toda esa situación adversa, quizá con potencialidades de mercado, hoy por hoy, como el de China, producto de su situación y de la peste porcina, puede Argentina o bien exportar directamente o que le dejen de traer productos porque los proveedores que tenía Argentina van a direccionarse más a China, tenemos la posibilidad de conformar a nuestro mercado interno y exportar también", analizó.

Para vender al exterior hacen falta herramientas crediticio- financieras que realmente se ajusten a la actividad y le dé posibilidades al productor como son las prefinanciaciones de exportación.

"Que haya posibilidades de desarrollarse, de poder devolver un crédito y que haya factibilidad de tener financiación, hoy no la hay por el sistema crediticio que hay, es imposible pensar en producir y tener financiación", acotó Achetoni.

Las dificultades son para producir granos, oleaginosas, productos de las economías regionales, tabaco, azúcar, yerba, cualquiera de esas producciones principalmente las que tienen inserción local se reacomodarán si la generación de empleos y "empleo estable, mejoran su poder adquisitivo".

"Esto ha ido en un franco deterioro, si se recupera el poder adquisitivo, paulatinamente va a ir recuperándose. No podemos decir que en lo inmediato va a mejorar, va a llevar un proceso", sostuvo Achetoni.

Según el dirigente se palpa el malestar en el sector productivo de economías regionales porque no se observa en el horizonte una salida rápida y de financiamiento.

"Las inserciones con precios que no son tan tentadores no incentivan al sector productivo a mantenerse, hay muchos que están saliendo del circuito y está generando en algunos casos una concentración en pocas manos, que eso tampoco es bueno porque va a hacer que muchas familias salgan del circuito productivo y vayan a los conurbanos de las grandes ciudades", manifestó.

En FAA detectan un proceso de migración desde el campo, porque observan despoblamiento en el sector rural, lo que significa que hay corriente migratoria hacia la periferia de los centros urbanos más importantes.

Achetoni evaluó que "no hay regiones que estén mejor. Por ahí ha pasado que, en la Argentina, como es tan amplio el país, ver regiones que estén potencialmente mejor y que se mutan desde el norte hacia cuyo, o a la pampa húmeda, o la región patagónica, hoy esa mutación no la vemos, de irse a trabajar en distintas áreas rurales. Se están agolpando en las villas miseria".

"Lamentablemente eso no es bueno, es mucho más caro para los gobiernos mantener a la gente en la zona rural. Hasta ahora no se han encontrado los métodos para retener a la gente donde tiene que estar y darle las condiciones económicas, porque no es sólo mantenerla sino darle las condiciones sociales, accesibilidad a las nuevas tecnologías, que tengan acceso a internet, a caminos, a la energía eléctrica que es fundamental y muchas regiones todavía no la tienen", indicó.

Sucede muchas veces que pasa una fuerte lluvia y se quedan aislados en el campo, una semana incomunicados y los procesos hacen que no estén preparados para soportar este estado de cosas como antes.

La juventud espera un horizonte de progreso mucho más rápido y no tiene el compás de espera para muchas cosas que quieren que sean inmediatas, que en el contexto urbano las encuentran y no en el medio rural.

"Se sienten contenidos con servicios de la ciudad que no los encuentran en el campo", reflexionó Achetoni.

El titular de FAA trazó este duro panorama en la Exposición Rural de Palermo luego de presentar en la muestra con sus colegas de entidades del agro a la Agenda del Campo, un documento con propuestas que harán llegar a candidatos políticos antes de las elecciones.

"La solución es a través de tantos impuestos, nosotros pedimos una baja de ellos, pero parte que se destinen a hacer caminos estables, no parches que se vuelven a deteriorar en poco tiempo, que haya acceso a la energía, que lo pedimos en el documento, acceso a energías limpias, renovables y que a su vez les permita tener una autosuficencia y a la vez una baja de costos importante en su producción", precisó.

El pedido es que no haya tanta asimetría de servicios entre la ciudad y el campo. Un reclamo clave para no despoblar los campos argentinos, consignó Achetoni.