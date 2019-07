El 85% cree que los políticos tienen que priorizar "empleo y educación"

La gran mayoría de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales, coincidió en la necesidad de que los políticos apunten sus programas a reactivar el empleo genuino y mejorar el sistema educativo, por encima incluso de la obra pública y los servicios.

De hecho, ante la pregunta “¿En dónde cree que los políticos tienen que poner el foco?”, el 85 por ciento (169 votos) respondió en “empleo y educación?”, mientras que solo el 15 por ciento restante (30 votos) contestó en “obras y servicios”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 199 lectores.

El drama del desempleo

El nivel de desempleo, que trepó al 10,1% en el primer trimestre del año según cifras oficiales, está "muy alto y va a seguir subiendo" a raíz de la recesión, advirtió el economista Martín Kalos.

"Tenemos un nivel de desempleo alarmantemente alto y sigue subiendo. Esto va a seguir empeorando, incluso si el Gobierno logra frenar la caída de la producción, porque el deterioro social se sostiene un tiempo más", sostuvo el especialista.

El INDEC informó que el desempleo subió en el primer trimestre al 10,1% de la población activa, el indicador más alto desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri y el mayor en trece años: hay unas 4,5 millones de personas con problemas laborales.

En declaraciones radiales, Kalos sostuvo que "este desempleo se inscribe en una etapa de precarización laboral. En el último año se destruyeron 170 mil puestos de trabajo registrados, de calidad, y se crearon unos 140 mil puestos no registrados o cuentapropistas: esto habla de una precarización laboral muy fuerte".

Además, explicó que el desempleo aumenta "no porque se destruyan puestos de trabajo registrados, sino porque hay más gente buscando trabajo, al haber menos ingresos y más miedo a no llegar a fin de mes".

El economista indicó que el desempleo refleja "no sólo a los que no tienen trabajo, sino los que lo tienen pero querrían otros. Hoy, un 27,6% de la población activa está insatisfecha con su empleo".

A su criterio, "si el país no crece, el panorama social y laboral es muy preocupante" a futuro. Kalos puntualizó que los más afectados por esta situación "son los jóvenes, los menores de 30 años. Un cuarto de las mujeres jóvenes y un quinto de los hombres jóvenes que están buscando trabajo no lo consiguen".

"O sea: si sos mujer, joven y del Gran Buenos Aires, un 25,8% no consigue trabajo. Y eso es un problema porque ahí hay un germen muy grande de pobreza", enfatizó.

El desafío de la inclusión educativa

El Banco Mundial aprobó financiamiento por 341 millones de dólares para mejorar la inclusión educativa en Argentina y evitar la deserción escolar en los niveles secundario y superior, informó este lunes el Ministerio de Educación de la Nación.

"La operación tiene como objetivo avanzar con las políticas de inclusión y de permanencia en la escuela entre los estudiantes más vulnerables", indicó la cartera, y precisó que "beneficiará a 2 millones de alumnos de todo el país".

El financiamiento estará destinado al programa "Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior", que impulsa la estrategia integral de avanzar con políticas de inclusión y permanencia en la escuela, en el marco de la Agenda 2030 de la Argentina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"Este programa destinará recursos financieros y técnicos a la continuidad y ampliación de líneas programáticas vinculadas al fortalecimiento de la estrategia educativa del Gobierno Nacional, en todas sus dimensiones y al apoyo de los más vulnerables en su progreso educativo", se informó en un comunicado. Según se explicó, "la estrategia multidimensional del programa incluye ayuda financiera para la educación primaria y superior a través de las Becas Progresar, el apoyo a los programas para mejorar el beneficio de permanecer en la escuela como Asistiré, la implementación de las evaluaciones educativas Enseñar, y desarrollo de la capacitación docente".