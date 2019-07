Los juninenses necesitamos un líder con experiencia y sensibilidad

Junín necesita de un liderazgo con experiencia para sacar a la ciudad de la situación de crisis en la que se encuentra. Hoy por hoy los juninenses no estamos en condiciones de seguir improvisando, de hecho estamos pagando un costo alto por apostar a la inexperiencia y al marketing en 2015. La realidad indica que en estos tiempos la legitimación de las urnas es una condición necesaria pero no suficiente para volver a poner a Junín de pie. Para ello es imperante un liderazgo reconocido por los vecinos, esos que se construyen con el tiempo y se basan en la relación con cada juninense, como lo ha hecho Mario Meoni.

Mario es la persona indicada que cristaliza las necesidades de este momento de la historia juninense. Ha demostrado tener la humildad y la grandeza de promover espacios de consenso y unidad cuando los tiempos lo reclamaban, como lo fue la Concertación Plural en 2006 y lo es hoy el Frente de Todos. Porque no solo cuenta con la experiencia de haber gobernado en tiempo de crisis, sino que formó un nuevo equipo que está trabajando en políticas públicas que tiendan a proteger al que no puede y a promover el desarrollo de los que pueden. Es decir, Mario tiene la sensibilidad para generar soluciones para aquellos que no pueden y la inteligencia para ayudar a potenciarse a los que pueden generar empleo.

Entiendo que otros candidatos tengan la necesidad de diferenciarse para lograr apoyos, de hecho yo mismo mantengo intacta mi voluntad de algún día ser intendente de Junín, pero hoy el desafío no es el personalismo sino poner por delante de las ambiciones individuales un proyecto que pueda poner a Junín a pie y la persona más apropiada para eso es Mario Meoni. Así lo viene demostrando en la construcción de un amplio espacio político con dirigentes de diferentes orígenes. Sin duda, Mario tiene una mirada con ADN juninense para solucionar los problemas de Junín.

No podemos quedarnos en el debate casi metafísico en el cual se plantea “quién es más” o “quién llegó primero” a determinado espacio político, en definitiva “es con todos”. La cuestión central para los juninenses es saber quién es el candidato más capacitado, con el mejor equipo y el mejor programa de gobierno.



(*) Ex concejal. Referente económico del Frente Renovador.