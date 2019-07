La noche más fría en Junín

No me quiero acostumbrar. Y creo que nadie debería acostumbrarse a aquellas situaciones que vulneran incluso los derechos más elementales de una persona. Había sido una de las noches más frías en Junín y dos personas, envueltas con frazadas, trataban de sobrevivir a las bajas temperaturas, pasadas las 6, en el frente de una casa de avenida San Martín y General Paz, en Junín.

Las políticas de ajuste del Gobierno, que no son otra cosa que una máquina de generar pobres, sumadas a la completa ausencia del Estado, trazan un cuadro de situación de extrema precariedad, sobre todo porque esta imagen, que nos interpela en nuestros sentimientos más íntimos como personas, representa solo un caso de muchos otros que sufren las mismas penurias, y que, si bien muchas veces se los trata de invisibilizar, lo cierto es que están ahí, frente a un Estado que prefiere mirar para otro lado.

Y como también los números son necesarios, hay que decir que la pobreza en la infancia y adolescencia alcanzó en 2018 al 51,7%, la cifra más elevada de la década, según indicó un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Calculó también que "los pobres indigentes se estiman en 10,9% para este mismo año".

En tanto, el estudio también subrayó que el riesgo alimentario en la infancia se incrementó en el último período interanual, 2017-2018, en un 35%. "La proporción de niños en hogares que no logran cubrir las necesidades alimentarias de todos sus miembros por problemas económicos se estima que en 2018 alcanzó al 29,3%, y de modo directo a través de la experiencia del hambre al 13%. Ambas cifras son las más elevadas de la década", remarcó.

En paralelo a drama de la pobreza, crece el desempleo, que trepó en el país al 10,1 por ciento –según datos del Indec- y es el nivel más alto de los últimos trece años. Es que la falta de consumo, la presión impositiva y la falta de acceso al crédito asfixian a las pymes y destruye el empleo formal del sector privado.

Me pregunto cuán lejos se está, en un contexto en el cual las políticas económicas del Gobierno de Macri solo cierran dejando a millones de argentinos afuera del sistema, de engrosar la lista de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que sufren en la más absoluta indigencia, y lo que es peor, en la más absoluta soledad, sin contención del Estado.



(*) Dirigente del Frente Renovador de Junín. DNI 32363952