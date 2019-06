En Junín, el 52% de los encuestados votará al oficialismo en las PASO

La mayoría de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales, adelantó que votará a favor del oficialismo en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto próximo.

De hecho, ante la pregunta “¿Piensa votar al oficialismo o a la oposición en las PASO?”, el 52 por ciento de los encuestados (539 votos) respondió al “oficialismo”, mientras que en la vereda opuesta el 48 por ciento (495 votos) contestó a la “oposición”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 1034 lectores.

Un escenario abierto

Según una reciente encuesta de la consultora Synopsis, la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio se impondría en una apretada segunda vuelta contra los Fernández por 46,1% a 45,7%, después de que el Frente de Todos obtenga un triunfo en la elección primaria de agosto por apenas cuatro puntos de diferencia.

En esa interna abierta, que servirá como la primera gran encuesta, la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner obtendría un 40,3% de los votos, mientras que la conformada por Mauricio Macri – Miguel Ángel Pichetto sacaría un 36,2%.

Más relegado en tercer lugar, el binomio de Consenso Federal, Roberto Lavagna – Juan Manuel Urtubey, alcanzaría un 9,1% de los votos y en cuarto lugar figura el economista José Luis Espert con un 4,1%. Llamativamente, el Frente de Izquierda, aparece en quinta posición con apenas el 1,1%. Con este resultado, la fórmula Nicolás Del Caño – Romina Del Plá quedaría afuera de la elección general del 27 de octubre por no alcanzar el piso necesario del 1,5%.

En cuanto a los niveles de rechazo que registraron las dos fórmulas en pugna, Juntos por el Cambio aventaja levemente al Frente De Todos. “Mientras un 45,7% de los encuestados no desea que gane la fórmula Macri-Pichetto, un 46,2% manifiesta que NO desea que gane la fórmula Fernández-Kirchner”, sostienen desde Synopsis.

Una característica que podría potenciarse en las próximas elecciones, siempre según el sondeo, es la del “voto útil”. En este aspecto también Macri correría con mejor suerte. Un 67,4% modificarían su sufragio frente a la posibilidad de que triunfe Alberto Fernández, mientras que un 62,5% cambiaría ante una inminente victoria de Macri.

El sondeo de Synopsis se realizó a través del relevamiento de unos 2.261 casos registrados en Capital Federal, Gran Buenos Aires, principales ciudades del interior del país y también en localidades de menos de 100 mil habitantes.

Elección “polarizada”

El precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, remarcó hoy que "la elección está totalmente polarizada" entre el oficialismo y el Frente de Todos, aunque confió en que "la gente va a ratificar este rumbo y no va a volver atrás".

El senador peronista también subrayó que espera "que se pueda concretar" un debate con la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner y estimó que si el fundador del Partido Justicialista (PJ), Juan Domingo Perón, estuviese vivo, "estaría acompañando este proceso".

"La elección está totalmente polarizada: las otras expresiones políticas van a ser minoritarias. (Roberto) Lavagna y sectores de Alternativa Federal están muy debilitados con graves inconvenientes en términos de consistencia en el conjunto del país", sostuvo el senador nacional.

En diálogo con Radio Mitre y La Red, el rionegrino expresó su "confianza de que la gente va a ratificar este rumbo, no va a volver atrás", aunque aclaró que "hay una gran dinámica en la sociedad y no está todo definido".

"En general, la historia demuestra que no se vuelve atrás. La economía empieza a dar señales de estabilidad y cierta recuperación. El Gobierno está haciendo cosas para recuperar el consumo. Las paritarias de este año tienen que recomponer salario", destacó.