Quiero construir una ciudad con futuro

Los juninenses necesitamos construir una ciudad con futuro, sin la corrupción de ayer ni la inoperancia de hoy, y para ello necesitamos consensuar las soluciones para cada una de las problemáticas públicas.

Si bien milito desde muy chica es la primera vez que me honran eligiéndome para ser pre-candidata a Intendente. Agradezco a Alejandro Franco, como representante del peronismo de Tercera Posición, por haber pensado en mí, al Partido Socialista y Libres del Sur por apoyarme, a militantes del GEN, y los independientes que de la mano de Juan Montanaro se han sumado con su gran aporte.

Quiero convocar a todos los radicales a sumarse a este espacio plural y progresista, estoy segura que este sería el lugar que elegiría Don Raúl Alfonsín.

Junto con este equipo de gente militante, preparada, y con vocación de servicio, lograremos cambiar Junín y crear una ciudad pujante.

Es lamentable ver el desempleo que azota en nuestra ciudad y la quietud de las autoridades, voy hacer de Junín una ciudad productiva, que constantemente esté generando puestos de trabajo, crearé las condiciones necesarias para atraer inversiones que se transformen en empleo y que impacten en la economía de la ciudad. El Estado debe invertir para fomentar la industria y el comercio, también acompañando al campo, escuchando sus reclamos y dando soluciones rápidas. Paralelamente apoyaré a los industriales y comerciantes locales, garantizándole un estado presente para cada problema.

Estoy convencida que debemos pensar en un Junín como ciudad universitaria, y desde el estado coordinar con las Universidades e Institutos terciarios la expansión de la oferta educativa para atraer más interesados a que estudien aquí.

En un Junín saludable, con desarrollo social y sin pobreza, no quiero más chicos pobres en mi ciudad, duele ver la insensibilidad de las autoridades ante esta realidad.

Creo en nuestro proyecto de plan de urbanización como la solución al problema de la vivienda y el hábitat.

Solucionar el tema de la inseguridad es una prioridad para eso, el aporte desde el Municipio debe ser la prevención, analizar las causas de la delincuencia nos llevan a esto para poder trabajar en esa, ya que cuando el delito está consumado el daño está hecho.

Quiero una ciudad donde los jóvenes estén contenidos, donde puedan divertirse, ellos volverán a tener su Dirección de Juventud.

Muchos jóvenes que dejaron la escuela, que no encuentran trabajo, que tienen cerca la droga, ahí tiene que estar el Estado, acompañando y brindando soluciones. No voy a mirar para otro lado, ahí estaremos siempre.

Voy a reemplazar la Dirección de la Mujer por la Dirección de género y diversidad sexual, porque el Estado debe visibilizar las distintas problemáticas, generar y promover conciencia, atravesar desde la perspectiva de género todos los ámbitos.

Pienso en Junín como una ciudad turística, tenemos todo para eso, solo falta voluntad política, con el equipo que me acompaña hemos estudiado cómo concretarlo.

Las sociedades de fomento, clubes, delegaciones y todas las instituciones intermedias serán convocadas para implementar en conjunto todas las políticas públicas y no solo para la foto.

Si los juninenses me dan su apoyo se termina la política del marketing, y llega la de los hechos concretos.

Pienso en las generaciones futuras y quiero dejarle una ciudad que cuide el medio ambiente por lo que todo el accionar estatal debe ir en tal sentido.

Los servicios públicos deben ser eficaces, no podemos seguir en el estado de abandono que hoy se vive.

El equipo que me acompañe en la gestión no jugará a las escondidas, estará a disposición del pueblo todo el tiempo.

Hoy milito convencida que podemos construir una ciudad con futuro, contamos con todos los recursos para hacerlo solo falta la decisión política, pero yo la tendré y por eso asumo el compromiso de trabajar incansablemente por esta meta.

Cuando me refiero a Junín como ciudad de futuro, no hablo en abstracto, sino en sentar las bases desde el primer día de gestión, para disfrutar nosotros, y dejarla plasmada para las futuras generaciones, no podemos perder más tiempo, es hoy, es ahora, invito a todos a sumarse a este espacio donde se piensa en el progreso de la ciudad sin individualismo.

Para salir del presente no hay que volver al pasado, sino construir el futuro.

(*) Precandidata a intendente de Junín por Consenso Federal.