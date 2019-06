Hugo Moyano y Barrionuevo jugaron su propio partido en el cierre electoral

La embestida del presidente Mauricio Macri justo antes del cierre de listas le rindió buenos frutos a Hugo Moyano. El jefe del gremio de Camioneros consiguió dos buenos lugares en las listas del opositor Frente de Todos: su hijo Facundo Moyano será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que su aliado el canillita Omar Plaini encabeza la nómina de senadores bonaerenses por la Octava Sección.

Otro histórico jerarca sindical, el gastronómico Luis Barrionuevo, se convirtió en el sostén nacional de la fórmula Lavagna-Urtubey. De hecho, su mujer Graciela Camaño encabeza la lista de diputados nacionales por la Provincia y varios dirigentes afines están al tope de las seccionales para la Legislatura bonaerense. Barrionuevo también pisó fuerte en la capital federal, donde le abrió una interna al armado de Marco Lavagna.

Pero no todos los sindicalistas salieron bien parados del reparto de lugares en las listas del peronismo kirchnerista. El titular del Suteba, Roberto Baradel, quiso ser candidato a diputado nacional, pero en el Instituto Patria llegaron a la conclusión de que si el gremialista docente fuera parte de esa lista, se le hubiera facilitado la campaña electoral a la gobernadora María Eugenia Vidal. “Se la dejábamos servida”, admitieron en el PJ bonaerense.

En cambio, el que consiguió un lugar en esa lista fue Omar Palazzo, el secretario general del gremio de Bancarios, ya que Claudia Ormaechea –una dirigente de su sindicato- firmó en el decimocuarto lugar de la nómina y tiene chances de llegar al Congreso en diciembre.

Palazzo es uno de los gremialistas preferidos de Cristina Kirchner, a tal punto que se lo menciona como posible jefe de la CGT si el peronismo logra volver al poder.

En la vereda opuesta quedaron los Gordos que actualmente conducen la central obrera, que no obtuvieron espacio alguno en la lista de diputados nacionales que encabeza Sergio Massa y que lleva a Máximo Kirchner en quinto lugar. En cambio Moyano, que los enfrenta desde hace un par de años en forma abierta, logró que su hijo Facundo fuera inscripto en el puesto undécimo, con lo que se descarta que obtendrá la reelección para el período 2019-2023.

En el caso de Plaini, el secretario general de los Canillitas no sólo tuvo el respaldo de Moyano para encabezar la lista de senadores bonaerenses por la región capital, sino también de los intendentes del PJ de la Tercera Sección del Conurbano, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). Es que Plaini tiene su parada de diarios en Lomas desde hace décadas.

El único trago amargo para Moyano en el cierre de listas bonaerense fue la exclusión de su hijo menor Hugo en las listas de la Quinta Sección. Barrionuevo, por su parte, puso la estructura del sindicato de Gastronómicos y otros gremios aliados para mantener a flote a la alianza Consenso Federal 2030, que lleva al diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca como candidato a gobernador bonaerense.

Barrionuevo también se alió con el GEN de Margarita Stolbizer para enfrentar al armado de Marco Lavagna en la ciudad de Buenos Aires, que encabeza el economista Matías Tombolini como candidato a jefe de Gobierno.

El radical alfonsinista Miguel Ponce será su oponente en las PASO de agosto, mientras que el peronista histórico Julio Bárbaro irá de candidato a diputado nacional y Carlos Campolongo fue anotado para el Senado.

En la Provincia, en tanto, el sindicalista docente Baradel no pudo ser candidato pero a cambio consiguió que su mujer Lorena Riesgo secunde a Plaini en la lista de la Octava y que la dirigente del Suteba María Reigada vaya también como candidata a senadora bonaerense, en el cuarto lugar, por la Tercera Sección Electoral. El gremialismo peronista participó del cierre de listas del Frente de Todos, pero no obtuvo lugares relevantes.