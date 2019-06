A la hora de votar, el 64% pensará más en la economía que en las obras

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles de las redes sociales, adelantó que le dará más relevancia a la situación actual de la economía que a las obras públicas realizadas por los gobiernos nacional, provincial y municipal de cara a las próximas elecciones.

De hecho, ante la pregunta “¿Qué piensa privilegiar al momento de votar en la próxima elección?”, el 64 por ciento (130 votos) de los participantes respondió la “economía”, mientras que el 36 por ciento restante (74 votos) se inclinó por las “obras”. En total votaron en el sondeo virtual 204 lectores.

El dilema electoral

Es que la gestión de Cambiemos puso el foco en la obra pública, un aspecto con demanda atrasada, especialmente en el arreglo de las rutas bonaerenses y trabajos de infraestructura como desagües pluviales. Pero la crisis económica amenaza con desplazar de la agenda de los votantes el tema de las obras, acaso por otro más urgente: la necesidad de llegar a fin de mes, en un contexto donde el desempleo trepó al 10,1 por ciento –según el último informe del Indec- por primera vez en 13 años y la deseada promesa electoral del macrismo de pobreza cero está cada vez más lejos.

"Fueron saneados los grandes problemas estructurales de nuestra ciudad y el partido de Junín, aunque sabemos que aún faltan cosas. Hubo avances en cada rincón, con presencia activa del Estado. Nos enorgullecen las obras concretadas como el relleno sanitario, el cuadrante del noroeste, el desagüe pluvial norte, el transporte público, la repavimentación de Circunvalación y la construcción de la autopista 7, entre otras", destacó esta semana el intendente Pablo Petrecca, que confirmó que buscará revalidar su mandato por otros cuatro años al frente del municipio.

Y ahondó: “Subrayamos la presencia del Estado en los barrios más alejados, otorgando dignidad a los vecinos postergados durante años. Hoy tenemos una ciudad más integrada, más segura, que se logró dialogando con todos los sectores, potenciando la transparencia y bajando al mismo tiempo la deuda municipal”.

En la vereda de enfrente, el ex intendente Mario Meoni, que también competirá por la intendencia, afirmó: “Estamos en una nueva etapa en la Argentina, en la cual ningún dirigente solo puede construir futuro. Hay un corte transversal en todos los partidos, pero creo que la diferencia está en la sensibilidad que se tiene”.

“No voy a hablar de lo que hice como intendente sino de lo que vamos a hacer, sabemos cómo se hace, no queremos una cuestión nostálgica, nos preocupa el presente, por eso miramos al futuro. El presente de Junín hoy es triste, decepcionado, inmóvil, en el cual cerraron fábricas e industrias que hacía 40 ó 50 años que habían sido creadas por familias luchadoras de Junín. Cuando uno ve la situación de retroceso, los comercios cerrados en pleno centro, jóvenes sin trabajo, o aquellos que trabajan y no pueden llegar a fin de mes, el retroceso de muchos barrios; hubo mucha publicidad pero en la mayoría de los barrios no se ha podido avanzar”, cuestionó.

En CABA

Apenas el 28% de los porteños cree que la economía del país puede mejorar en los próximos meses, de acuerdo con un sondeo de opinión difundido recientemente por la Universidad de Belgrano.

Casi la misma proporción, exactamente el 29%, cree que la inflación puede bajar en el corto plazo, según la encuesta, que abarcó 620 casos.

El resto es pesimista en materia económica: por ejemplo, el 37% considera que el dólar seguirá subiendo, mientras el 42% juzga que se mantendrá en los elevados niveles en los que ya se encuentra.

"Los datos ponen en evidencia que el pesimismo sobre la economía se mantiene en un nivel elevado. En los principales temas consultados, como la inflación y el valor del dólar, prima la idea de que no habrá cambios positivos de aquí a fin de año", sostuvo el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, Orlando D’Adamo.