Basta de mezquindades: unamos a los que piensan distinto para una Argentina y un Junín de iguales

El pasado 18 de mayo, Cristina Kirchner sorprendió a todos y anunció en un mensaje grabado y que difundió por redes sociales, que será candidata a vicepresidente en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández.

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO", dijo Cristina. Enseguida se dieron las repercusiones tanto a nivel nacional como en el local.

Dirigentes del espectro peronista manifestaron distintas posturas en relación a la conformación de la fórmula presidencial. En su cuenta de Twitter, Alberto Fernández recibió las felicitaciones de los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Chaco, Domingo Peppo; y La Rioja, Sergio Casas.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue contundente y "Fernández es el candidato que tiene la responsabilidad de conducir al peronismo hacia la victoria".

El ex presidente Eduardo Duhalde tomó distancia de la decisión y calificó como “un grave error” y advirtió que el anuncio del binomio le recordaba “a la quema del cajón de Herminio” Iglesias.

El anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, también tuvo repercusiones en Junín. El senador provincial de Unidad Ciudadana, Gustavo Traverso dijo estar sorprendido, pero que "es una decisión muy inteligente” y destacó que Cristina es una “estratega”.

El concejal Bertone afirmó que “esta decisión está amparada en lo que Argentina necesita, no en ambiciones personales. Nos deja muy contentos tener el liderazgo de una persona como Cristina Fernández de Kirchner. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres”.

Pero cuando esta semana se conoció que el presidente Mauricio Macri convocaba a un peronista como el senador Miguel Ángel Pichetto para que lo acompañara como vicepresidente, muchas también fueron las voces que se alzaron en Junín.

"Mi respaldo a la decisión de Mauricio Macri demostrando una vez más amplitud y consensos para gobernar, con un gran respeto a las instituciones, pilares fundamentales para seguir haciendo historia y afianzar la democracia en Argentina", afirmó el intendente Pablo Petrecca.

Idénticas palabras tuvo la diputada Laura Ricchini: "Acompaño a Mauricio Macri en la decisión de ampliar el espacio de Cambiemos y sumar en la fórmula presidencial a Miguel Pichetto. La búsqueda de consensos es la mejor forma de fortalecer la democracia y las instituciones, construyendo el país que los argentinos necesitan".

Para nosotros, los peronistas de Fe en Juntos por el Cambio, la iniciativa fue una decisión patriótica. Pichetto es un hombre de Estado que tiene un profundo respeto y compromiso con la Patria y las instituciones. Un hombre profundamente peronista que sabe de las lealtades con la que militamos desde siempre. Valoramos y apoyamos los esfuerzos que realiza el presidente Mauricio Macri para construir el país que los argentinos nos merecemos.

Rodrigo Esponda, presidente de la Coalición Cívica de Junín, señaló que “creemos que es una gran estrategia que ha tomado el presidente, en esto de ampliar Cambiemos y de escuchar la diversidad y de buscar la gente con la que tuviéramos en común para ampliar el frente, es un gran logro que Miguel Ángel Pichetto haya aceptado”.

Juan Fiorini, senador provincial de Cambiemos, aseguró que "respetan y comparten la decisión de Mauricio Macri".

Pero más allá de los discursos, hoy es tiempo de terminar con las mezquindades y las miserias políticas. Hoy los argentinos nos encontramos ante una inmejorable oportunidad de repensar la política como ámbito de encuentro fraternal entre todos. El país reclama de todos sus hombres y mujeres gestos de grandeza, la puesta en práctica de valores sociales positivos y el fortalecimiento de la democracia desde la primacía de las leyes y la Constitución de la República.

Macri-Pichetto representan la savia nutritiva de las instituciones democráticas. Hoy es tiempo de dejarle a las nuevas generaciones una lección esperanzadora y constructiva: nunca es tarde para el diálogo, nunca es tarde para preservar la unidad que supere la grieta más profunda. Nunca es tarde para enterrar las diferencias políticas y enarbolar las banderas de la libertad, la paz y la justicia social. Los valores republicanos y sociales de Macri-Pichetto, son una solución a los desafíos del ahora. Hoy tenemos que repensar la política desde esos valores que enriquecen la pluralidad y la diversidad. Con inteligencia y patriotismo. Con racionalidad y coherencia.

El mejor homenaje a Juntos por el Cambio, es el compromiso de seguir uniendo a quienes piensan distinto por una Argentina y un Junín de iguales. Por este abrazo de Macri-Pichetto, vale la pena apostar al futuro con nuestra identidad peronista renovada.

(*) Presidente del Partido Fe en Juntos por el Cambio en Junín