El 53 por ciento de los juninenses confía en un repunte económico

La mayoría de los juninenses confía en una recuperación de la economía argentina, según el resultado de la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales Facebook y Twitter.

De hecho, ante la pregunta “¿Cree que la economía puede mejorar?”, el 53 por ciento (179 votos) respondió que “sí”, mientras que el 47 por ciento restante (161 votos) contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual 340 lectores.

Si bien se impuso el voto de aquellos que confían en una recuperación económica, el escaso margen habla de un escenario de virtual empate.

Solo tres de cada diez porteños cree que la economía puede mejorar

Apenas el 28% de los porteños cree que la economía del país puede mejorar en los próximos meses, de acuerdo con un sondeo de opinión difundido hoy por la Universidad de Belgrano.

Casi la misma proporción, exactamente el 29%, cree que la inflación puede bajar en el corto plazo, según la encuesta, que abarcó 620 casos.

El resto es pesimista en materia económica: por ejemplo, el 37% considera que el dólar seguirá subiendo, mientras el 42% juzga que se mantendrá en los elevados niveles en los que ya se encuentra.

"Los datos ponen en evidencia que el pesimismo sobre la economía se mantiene en un nivel elevado. En los principales temas consultados, como la inflación y el valor del dólar, prima la idea de que no habrá cambios positivos de aquí a fin de año", sostuvo el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, Orlando D’Adamo.

El Gobierno es “optimista”

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó hoy que el Gobierno es "optimista" respecto de la tendencia de la economía, al asegurar que el país está "cada vez más lejos del epicentro de la crisis".

"Estamos viendo síntomas en gran parte de los sectores en los que habíamos visto caídas el año pasado. En el margen empiezan a mejorar sus ventas y la recomposición de stock", subrayó el funcionario.

De ese modo, resaltó: "Estamos muy cautelosos, pero muy optimistas con respecto a la tendencia, que empezamos a ver cada vez más lejos del epicentro de la crisis y más cerca del momento de la recuperación".

"Muy suavemente de la mano de lo que ha sido la recomposición salarial se empiezan a ver los primeros síntomas y signos de mejoras en ventas", insistió en diálogo con FM Milenium.

Según su consideración, "la economía lentamente se recupera", por lo cual "para fin de año va a haber números mucho más positivos".Argumentó que el país está "saliendo" de la recesión con una política fiscal y monetaria que busca el "equilibrio macroeconómico sano".

"Eso hace que la recuperación sea un poco más lenta", evaluó Sica, quien advirtió: "Si la Argentina no logra dar un salto exportador sostenido en el tiempo va a ser muy difícil poder quebrar la idea de que vamos a tener crisis recurrentes en balanzas de pagos".

Destacó que la economía "lentamente se recupera", al tiempo que pronosticó: "Para finales de año vamos a tener una economía mejor".

Respecto de los acuerdos salariales alcanzados en el año, indicó que "están todas más o menos cerrando en 28 y 30 por ciento con expectativa de inflación a la nada".

En tanto, el titular de la cartera productiva remarcó: "El tipo de cambio es competitivo para muchos sectores".

La moneda, "estable"

Por su parte, el economista Daniel Marx consideró ayer que los ahorristas perciben una "estabilización de la moneda", por lo que no están "buscando muchos dólares para protegerse de algún eventual cambio político y sus efectos".

"También hay muy pocos pesos y hay que reconocerlo. No hay tanto dinero para pasar de pesos a dólares", sostuvo. Marx analizó: "Parece que la gente está diciendo que hay una estabilización de la moneda y esto hace que no se esté buscando muchos dólares para protegerse de un eventual cambio político y sus efectos".