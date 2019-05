Las calles al Congreso y el Congreso a las calles

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito tiñó una vez más de verde las calles con movilización en todo el país y presentó su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por octava vez en el Congreso de la Nación.

Con el espíritu mismo de una lucha histórica por la autonomía, la no discriminación, la dignidad, la diversidad étnico-cultural, la identidad de género, la igualdad real de oportunidades y a una vida libre de violencias, llega la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito al Congreso de la Nación con su proyecto que en el art 1 prevé: “En ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce (14) semanas, inclusive, del proceso gestacional”.

El proyecto cuenta con modificaciones en relación al presentado en 2018 luego de un debate horizontal y federal que recorrió el país en todas las regionales de la campaña y culminó en la última plenaria nacional en Córdoba.

El articulado del proyecto incluye modificaciones al Código Penal en el art. 86, donde incorpora la no punibilidad del aborto por voluntad de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 y el art. 85 bis, que impone pena e inhabilitación especial para la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

El sistema de salud público y privado debe incorporar la cobertura integral y gratuita del aborto en todas las formas que la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda, y las prestaciones quedan incluidas en el Programa Medico Obligatorio con cobertura total.

El proyecto prevé asesorías y acceso a información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica, garantizando el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS para acceder a una práctica segura y una atención que respete la privacidad.

Así también sostiene la responsabilidad del estado en la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva y de Educación Sexual Integral en acuerdo a la legislación vigente, haciendo eco en el proyecto del lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.



(*) Abogada feminista salteña. Integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.