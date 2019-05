Se realizaron menos operaciones por compra-venta de campos en un año

La actividad del mercado inmobiliario rural descendió un 21 por ciento en un año y se refleja en menos operaciones por compras y ventas de campos en el país.

En diálogo con NA, Javier Christensen, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), analizó el comportamiento del sector en relación con el índice de la entidad, el InCAIR que marcó en abril 36,44 puntos de actividad.

"El último índice que tenemos es de abril que en forma comparativa fue un 21 por ciento menor contra el mismo mes del año pasado. La incertidumbre económica y política nos afecta enormemente", dijo.

También señaló que "el mercado está tranquilo, selectivo en las operaciones y las que se van cerrado son con una fuerte contra oferta que hace bajar el precio y en algunos casos con financiamiento del vendedor".

Para Christensen la última devaluación "afectó" al sector, "bajaron los valores, se retrajo la demanda", pero son "optimistas de una recuperación en cuanto desaparezca la incertidumbre política y que no se vuelva al pasado, esperamos no ir para atrás".

En cuanto a los valores de los campos expresó que bajaron un 30% frente a un máximo histórico: "estamos en un nivel de precios que creemos que sea un piso, no pensamos que siga bajando a menos que haya un descalabro total".

Así el directivo estimó el valor de la hectárea en la región núcleo entre 12 y 15 mil dólares. "El país es tan grande con diversidad de cultivos que se pudo constatar una baja; en campos de cría la marca va de 2000 a 3500 dólares la hectárea, según el tipo del establecimiento", añadió a Noticias Argentinas.

Explicó que las ventas se producen en campos agrícolas de buena calidad, en buena zona y en un mercado reducido, los compradores son gente del sector; las operaciones son chicas a medianas, no hay grandes".

"Casi no hay inversores fuera del sector agropecuario. El riesgo país es tan alto que hay temores, así como los bonos argentinos fueron castigados en forma desproporcionada, también los campos son afectados por la misma situación", señaló el presidente de la Cámara.

Opinó además que "la tierra es un resguardo de valor y durante los últimos 40 años el revalúo de la tierra fue promedio de un 5 por ciento anual, en los últimos 25 años es del 8 por ciento; así antes una hectárea valía 1000 dólares y ahora vale 12 mil".

Con cinco años y medio de vigencia, éste es el índice número 66 de la historia de CAIR y corresponde al mes de abril del año 2019, con una variación intermensual que refleja una ligera suba del 6.5 por ciento.

"La nueva medición significó una leve mejoría con respecto al mes pasado y marca una tendencia alcista que se repite desde enero de este año", sostuvo el informe del InCAIR.

Además destacó que "a pesar de esto, sigue siendo muy bajo el índice general de la actividad que si lo comparamos con abril del año pasado es un 21% menor".

"La pérdida de confianza en el futuro de la economía, medida en riesgo país y la caída del valor de los títulos soberanos son factores que continúan afectando a nuestra actividad", manifestaron los autores del reporte.

Agregaron que "finalmente y efectuada una encuesta entre todos los socios de la Cámara respecto a cómo vislumbran la actividad del mercado inmobiliario rural durante abril y en comparación con marzo, el 25 por ciento sostiene que peor, en contra del 65 por ciento que cree que está igual y de sólo el 10% que aseguró que estuvo mejor".

El InCAIR se conforma, principalmente, por resultados de la encuesta mensual de actividad efectuada entre socios de todo el país; cantidad de avisos publicitarios de campos en venta o alquiler en los principales medios gráficos de tirada nacional y número de anunciantes en la web de CAIR.

También toma en cuenta operaciones rurales realizadas en el período analizado; búsquedas y consultas efectuadas por inversores en la web de CAIR y cantidad de avisos comerciales en las principales plazas del interior del país.

La tendencia alcista responde a la coyuntura económica ya que la tierra se pone a la venta por falta de renta en general para el propietario.