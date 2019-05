Fin del misterio: Cristina será candidata e irá en busca de su regreso al poder

Se acabó la intriga en torno de una posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los comicios de octubre próximo, con la confirmación de parte de la propia líder de Unidad Ciudadana de que participará en la contienda electoral.

Más allá del cotillón "patriótico" con el que se pretenda decorar la decisión, tomada "en la Semana de Mayo", y de la excentricidad de ubicar al panegirista Alberto Fernández al tope de la fórmula, como postulante a la primera magistratura, lo cierto es que Cristina competirá en las elecciones de este año e irá en busca de su regreso al Poder.

Infatigable halagador de la ex mandataria desde que timoneó su regreso al kirchnerismo, Fernández es recompensado por la "Jefa" con una candidatura a la Presidencia de la Nación, aunque ciertamente resulta complejo por estas horas -con el pan recién salido del horno- imaginarlo tomando resoluciones de Estado por propia iniciativa, es decir, divorciado de las preferencias de su mentora, si llegara a toparse con esa responsabilidad.

Salvando las distancias, un manto de duda similarmente denso flotaba en 2015 sobre la nominación de Daniel Scioli para Jefe de Estado y el margen de maniobras del que podría llegar a disponer en la Casa Rosada con Carlos Zannini como vicepresidente y eventual celador de la liturgia kirchnerista.

De cualquier modo, la dupla Fernández-Kirchner está confirmada y saldrá al ruedo electoral claramente con el objetivo de ganar en octubre, después de que Cristina se consolidara en las últimas semanas como la principal amenaza que tiene por delante el presidente Mauricio Macri en la búsqueda de su reelección.

Así lo demuestran recientes encuestas sobre intención de voto, que ubican a la actual senadora nacional al tope de las predilecciones si los comicios se realizasen hoy e incluso en una posición más sólida y fortalecida con relación a meses anteriores.

En este sentido, un trabajo de la consultora Management & Fit señala que Cristina superaría por casi 9 puntos a Macri en primera vuelta (35,7 por ciento contra 27,1%) y por una diferencia similar en un balotaje (48,8% frente a 39,9%). La medición se llevó adelante a comienzos de mayo, tomando en cuenta una eventual candidatura de la líder de Unidad Ciudadana a Jefa de Estado.

Cada vez más firme

De todas maneras, el dato más preocupante para el Gobierno de acuerdo con esta encuesta consiste en el crecimiento de la figura de Cristina con relación al mes anterior, ya que en abril su intención de voto en una hipotética segunda vuelta con Macri ascendía al 44,4%.

Es decir, experimentó una mejora de 4,4 puntos porcentuales, mientras que Macri apenas subió de un 38,3% de abril al 39,9% de mayo, según M&F.

De acuerdo con este sondeo, el rumbo de la economía se mantiene como la preocupación número uno de los argentinos y en este contexto, Macri únicamente podía triunfar en una primera vuelta si Cristina no se presentaba, aunque en ese caso, Roberto Lavagna también se ubicaba en condiciones de vencerlo en un balotaje, con el 40,9% de los votos.

Otra encuesta conocida en las últimas horas, de la consultora Taquion, también la muestra a Cristina como la dirigente política mejor posicionada con vistas a los comicios de octubre, con más de un 33 por ciento de las preferencias con y sin Lavagna terciando en la contienda.

De todos modos, este trabajo enciende una luz de esperanza en el oficialismo al indicar que seis de cada 10 personas todavía no tienen decidido a quién respaldarán en las urnas, por lo que existe la posibilidad de que renueven la confianza en el frente Cambiemos, por ejemplo, si la inflación concediera una tregua y la economía repuntase.

Al menos, no lo tenían resuelto antes de que se confirmara este sábado la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

La "grieta" quedó perfectamente reflejada en los resultados de la encuesta de Taquion toda vez que cuatro de cada 10 consultados dijeron que su principal "temor" en los comicios de 2019 era que reeligiera Macri o bien que regresara el kirchnerismo al Poder (con Cristina a la cabeza).

A su vez, poco más del 34 por ciento se mostró esperanzado en que pudiese surgir "un nuevo candidato", o sea, un postulante capaz de rivalizar con Macri y con Cristina (léase, Alberto Fernández) para terminar con la polarización que existe entre ambos.

En esa tarea están embarcados los referentes de Alternativa Federal justamente, mientras Cristina aglutina poder dentro del Partido Justicialista (PJ) y sus colaboradores más cercanos, con su recién nombrado compañero de fórmula como principal estratega, trabajan en pos de la unidad del peronismo.

Apuesta judicial

Por estas horas, en el PJ, encolumnado ya definitivamente por detrás de la ex presidenta, esperan convencer al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para que se sume a ese espacio, después de que su capital político dentro del peronismo federal se haya visto damnificado por la irrupción de Lavagna.

Mientras tanto, en el armado que aún integra Massa han subido en forma significativa las acciones del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, luego de su aplastante victoria en los comicios provinciales del domingo 12 de mayo pasado: tanto es así que el propio "Gringo" ha convocado a una "cumbre" de Alternativa Federal más sectores del progresismo para la semana que viene.

Al igual que el Gobierno, el peronismo no-kirchnerista también apuesta a que el desfile que comenzará a realizar Cristina por Comodoro Py a partir del martes que viene colabore con sus intenciones de seducir a los "indecisos" en el tramo final de la campaña electoral.

Si bien la confirmación de que jugará este año significa un golpe de efecto por demás elocuente, la ex presidenta se prepara para afrontar su primer juicio oral por supuestos hechos de corrupción durante su gobierno y deberá asistir a los tribunales federales de Retiro para sentarse en el banquillo de los acusados: será una imagen que recorrerá el mundo.

El martes próximo comenzará el proceso judicial en una causa conocida como "Vialidad", en la que se investiga el presunto direccionamiento de obras públicas en beneficio del empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez.

Sin embargo, los expedientes "Hotesur" y "Los Sauces", que han sido unificados, son los que más deberían preocuparle a la ex mandataria (el juicio aún no tiene fecha de inicio), de igual modo que la llamada "causa de los cuadernos de las coimas", por la cual Cristina teóricamente debería estar presa si no fuera por sus fueros de senadora.

La semana que viene también las miradas estarán enfocadas en la reacción que experimenten los mercados después de que finalizara el misterio en torno de la candidatura o no de la ex jefa de Estado en los comicios de este año.

Está confirmado, Cristina buscará retornar el Poder: ¿cómo responderá el sector financiero tras los reciente vaivenes con el tipo de cambio?