El Juzgado Federal de Pehuajó y el Tribunal de Trabajo de Chacabuco

Con la creación de un Juzgado Federal en Pehuajó se reedita el mismo error en que se incurriera mediante la sanción de la ley 21.161 de creación de un Juzgado Federal en la Ciudad de Nueve Julio.

El proyecto del diputado nacional Dr. Pablo Tonelli sorprendió gratamente porque se inscribe en una visión realista y atenta a la situación en que se encuentra el Juzgado Federal de Junín, el cual, solo merced al esfuerzo y compromiso de todos sus componentes sin excepción ni distinción de jerarquías, ha podido funcionar como hasta ahora.

Ahora bien, lo cierto es que la creación de un segundo Juzgado en nuestra ciudad responde a una necesidad incuestionable.

No se trata de polemizar con el gobierno municipal ni con los colegas de la jurisdicción de Pehuajó, pero es del caso prestar atención a los antecedentes que tuvieron en cuenta los legisladores cuando impulsaron el cambio de Nueve de Julio a Junín mediante la sanción de la ley 23.371.

La existencia en nuestra ciudad de Sedes Regionales de Organismos Nacionales, los antecedentes tenidos en cuenta para la sanción de la ley 23.371, a los que se suma hoy, como novedad sobreviniente, la creación y funcionamiento de la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense (Unnoba) torna absolutamente razonable y plausible el proyecto del diputado Tonelli.

Tal iniciativa, seguramente de conocimiento del Colegio de Abogados local, merecería el apoyo explícito y público, no solo del ente representativo de los abogados de todo el Departamento Judicial, sino de los Concejos Deliberantes y demás autoridades municipales, provinciales y nacionales involucradas en la jurisdicción, como nos acompañaron en el año 1985.

La creación del Juzgado Federal de Pehuajó, así como la creación y puesta en marcha de una Fiscalía Federal en dicha ciudad, respondieron, como en el caso de Nueve de Julio, al capricho de políticos de turno, sin ningún sustento serio que respondiera a estudios y análisis demostrativos de las necesidades debidamente justificadas de parte de los organismos, instituciones y autoridades comprometidas y comprendidas dentro de las funciones y competencias propias del fuero federal.

Ya, sin que nadie lo advirtiera, sufrimos la mutilación del mapa original con el traslado de los partidos de Nueve de Julio y Salto a Mercedes, mediante la sanción de la ley Nro. 25.884.

Desconozco si el proyecto del diputado Tonelli comprende también la derogación y /o traslado de la Fiscalía Federal existente en Pehuajó a Junín, pero sería coherente, por las mismas razones expuestas, que involucrara a la misma como segunda Fiscalía con asiento en nuestra ciudad.

Algo parecido acontece con la creación de un Tribunal del Trabajo en Chacabuco.- El caso en cuestión tiene otros ribetes que convocan a previsionar que no se avance en la implementación de una estructura judicial que colisiona con la reciente sanción de la ley que modifica la organización de la Justicia del Trabajo para la Provincia de Buenos Aires y cuya entrada en vigencia ha sido fijada para el 1ro. de febrero de 2020.

Esta reforma, además de ser trascendente deberá implementarse, se supone, con criterios de racionalidad y economía.

No dudo que tanto este tema como el relacionado con el Juzgado Federal serán motivo de polémica pero, en el caso del Tribunal del Trabajo, correspondería aguardar la ineludible reubicación y designación de los nuevos magistrados que estarán a cargo de los Juzgados unipersonales y de la Cámara de Apelaciones para el fuero.

Aquí también deberá estar atento el Colegio de Abogados y demás autoridades locales y regionales con una advertencia adicional: no debemos distraernos respecto de la radicación del Tribunal de Alzada, para que no ocurra algo parecido a lo acontecido en el fuero Contencioso Administrativo.

En las actuales circunstancias del país sería prudente, antes de continuar con los tironeos políticos, aguardar que las autoridades competentes y las organizaciones profesionales con incumbencias en la materia, tanto en la Nación como en Provincia, provean un estudio objetivo, desapasionado y responsable de los mapas judiciales de sus respectivos ámbitos territoriales, con la finalidad superior de mejorar el Servicio de Justicia.

Oscar R. Peretti. DNI 4973732