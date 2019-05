El 84% de los votantes afirmó que "no" consiguió carne a $ 149 el kilo

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales, reconoció que no encontró carne en las góndolas al precio oficial del Gobierno.

De hecho, ante la pregunta “¿Consiguió carne a 149 pesos el kilo?”, el 84 por ciento (355 votos) respondió que “no”, mientras que, en la vereda de enfrente, solo el 16 por ciento restante (68 votos) contestó que “sí”. En total, participaron del sondeo virtual 423 lectores.

Representa solo el 0,2% del consumo

El anuncio del Gobierno de un convenio con los frigoríficos exportadores para que exista una oferta de asados, matambre y vacío a $149 por kilo, a razón de 120 mil toneladas semanales, representa solo el 0,2% de la carne vacuna consumida en el país.

La mitad se venderá a través del Mercado Central y el resto en los puntos de venta de esas empresas frigoríficas y, al no haberse definido ninguna tipificación, "al menos en el documento oficial, no queda claro si significará siquiera una reducción de los precios actuales, ya que los asados de vaca son considerablemente más baratos de los que suelen publicarse en la prensa", señaló el director del sitio Valor Carne, Miguel Gorelik.

Para el analista, el convenio con los frigoríficos es "decepcionante" porque "no tendrá ningún efecto práctico y porque se reitera el mito de que el precio de la carne puede controlarse por voluntad del poder público y de un puñado de empresas que, en virtud de la extrema atomización de este mercado, carecen de la fuerza requerida".

Y añadió: "Otro instrumento anunciado es la baja de retenciones para Pymes que exporten menos de U$S 50 millones por año y estén aumentando sus ventas al exterior. Todavía no se encuentra regulado el mecanismo que se usará, pero seguramente tendrá un efecto muy limitado y creará situaciones de desigualdad poco atendibles".

Gorelik también señaló que "las medidas que apuntan a mejorar los ingresos de ciertos sectores de la población pueden ayudar a cerrar la brecha entre los precios de la hacienda y los del mostrador, que hasta hoy se encuentran muy divorciados".

En un año el precio de la carne vacuna subió 69%

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas leves del 0,5% en abril con respecto a marzo, mientras que con relación al mismo mes de 2018 se ubicaron 69,3% por encima.

Así lo indicó el Informe Mensual de Precios de la Carne Vacuna en Capital Federal y Gran Buenos Aires de abril 2019 realizado por el área de información económica y estadística del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Según el estudio efectuado en la segunda semana de abril, el precio del pollo fresco mostró alzas moderadas, con una variación del 4,2% en comparación con marzo.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo alzas moderadas en el mismo período, avanzando un 3,3% con relación al mes anterior.

"Con respecto a los valores de abril de 2018, el pollo incrementó su precio en 112,8% y el cerdo un 49,9%", sostuvieron los analistas.

Los precios de la carne vacuna tuvieron alzas leves, del 0,7%, en abril de 2019, con respecto a marzo, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto.

En los puntos de nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas moderadas, que resultaron del +1,8%; mientras que en aquéllos que atienden al sector bajo mostraron caídas moderadas, que resultaron de -1,6%.

Por su parte, con relación a marzo, la carne de novillito mostró precios con alzas leves, del +0,5%; la de novillos exhibió valores con subas moderadas, +2,0%; mientras que los de vaquillonas y terneras fueron con bajas de un -1,7%.

El comportamiento de los precios mostró algunas diferencias: se registraron subas moderadas en la Capital Federal y en la zona sur del Gran Buenos Aires, mientras que en zona norte y en el oeste del GBA se verificaron caídas de magnitud leve a moderada.