Una solución ya a los créditos UVA

Los créditos UVA se están volviendo una verdadera odisea. El sueño de la casa propia y el sueño del 0km se han convertido en una pesadilla para los argentinos que confiaron en las promesas de Cambiemos y la propaganda de los bancos. Una solución justa y tranquilizadora se hace impostergable, y ésta consiste en una ley que ponga al valor de la cuota un tope equivalente al treinta por ciento de los ingresos familiares.

Pero no hablamos del nuevo engaño, del paliativo anunciado por la gobernadora Vidal, que pretende poner ese tope mediante resolución del Bapro. Hablamos de una ley, como el proyecto que acaba de presentar el bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana.

Ya nadie se engaña, todos sabemos que los bancos son los beneficiados principales de la política de Macri. Y hoy, como en 1980 con la 1050 de Martínez de Hoz, y como en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos y en Europa, pretenden quedarse con la casa de la gente que confió en el sistema.

Las personas que están siendo perjudicadas no tienen la menor responsabilidad por el desastre económico que ha producido Macri y su equipo de gobierno. Estos créditos, cuya tasa de interés está atada a la inflación, fueron presentados como la panacea por quienes decían que bajar la inflación era lo más fácil del mundo. Es inmoral que los que confiaron paguen por la impericia de los que les siguen mintiendo.

El Procrear fue uno de los mejores programas del kirchnerismo. Esos créditos a tasa razonable para la construcción de viviendas sirvieron para cumplir el sueño de la primera casa para cientos de miles de familias, al tiempo que reactivaba una economía castigada por la crisis internacional. Solamente en Junín hubo 2500 casas construidas bajo esa modalidad.

Luego del cambio de gobierno, esos programas se esfumaron. Pero quienes tomaron UVA, en muchos casos firmaron esos créditos bajo la publicidad engañosa de "Crédito Procrear". Cambiemos usó el prestigio de un programa que benefició a tantos, para engañar a muchísimos más argentinos que hoy no saben cómo afrontar las cuotas y conservar sus casas.

En nuestra ciudad el problema del acceso al lote y a la vivienda es sumamente grave. Hay más de 3000 familias que demandan propuestas acordes a sus ingresos. Considerando esa situación, no extraña que tantos vecinos hayan accedido a estos contratos leoninos que les proponían los bancos con el auspicio del macrismo.

Desde Unidad Ciudadana trabajamos en un proyecto de generación de suelo urbano y loteo que ordenará muchísimo esta problemática. Estudiamos los programas de otros municipios, nos apropiamos de su experiencia y la adaptamos a nuestra propia realidad para concluir que solo falta la voluntad política del intendente para empezar a dar soluciones. El acceso al trabajo y a la casa propia son ordenadores básicos que ayudan en muchas otras problemáticas.

Pero el problema de los deudores UVA es absolutamente urgente. Por eso instamos a las autoridades de la Provincia y de la Nación a apoyar esta iniciativa que traería alivio (esta vez verdadero alivio) a quienes hoy no saben si mañana podrán conservar su sueño.



(*) Precandidata a intendente de Junín por Unidad Ciudadana.