Un tema al que ya me he referido en este espacio es la utilización de las redes sociales como herramienta comercial. Con la idea de reforzar el concepto, me interesa destacar aciertos y errores en la forma de entender el cambio de paradigma, la intención es que de a poco se comprenda no solo como un complemento de los canales tradicionales de atención y/o comercialización sino como parte de una estrategia integral de ventas y fidelización de clientes.

En líneas generales, percibo cierta subestimación y desconocimiento. Ante esta situación es importante destacar que ya no podemos concebir nuestros negocios solo en función de su conformación física y estructural sino desde la omnipresencia digital, un concepto que va mucho más allá de la multiplicación de herramientas digitales y desarrollo de contenidos sin valor.

La experiencia cotidiana exhibe pymes que desarrollaron una serie de herramientas con administraciones informales (algún familiar o empleado ocioso) comprometiendo el resultado final. Surgen así incoherencias estéticas que afectan a la identidad y por ende disminuyen la credibilidad, errores de redacción, ausencia de respuestas, abandono en la gestión y otras cuestiones que erosionan el valor de la marca.

En tiempos donde cada segundo cuenta, los clientes y usuarios pretenden que las empresas se pongan al servicio habilitando nuevas formas de contacto. En este sentido, no estar presente en el mundo digital o hacerlo de forma deficiente es simplemente perder oportunidades de venta o peor aún, que estas demandas caigan en manos de la competencia.

El contexto competitivo es cada vez más difuso y no sólo se presenta en forma física. Comprender las nuevas reglas de juego implica profesionalizar el perfil digital. Estamos en tiempos de persianas abiertas, todo el día, todos los días. Ya no hay más carteles de vuelvo en 5 minutos o siesta eterna. Es tiempo de omnipresencia, estar siempre al servicio de los clientes. El 24/7 llegó y hay que adaptarse.