Como ya lo hemos repasado en este espacio, uno de los pilares más importantes de las redes sociales son los contenidos. Su relevancia, pertinencia y en algunos casos la originalidad de los mismos repercute positivamente si están alineados a un objetivo.

En esta columna me refiero a la estrategia comercial de un pequeño equipo la primera “B” metropolitana. Se trata de Sacachispas, un grupo de muchachos que entendió que lo mejor que pueden hacer es desdramatizar el juego. Un traje a medida que no quedaría lógico en otro club, es que quizá no tengan la empatía natural que surge desde el nombre hacia cada una de sus expresiones de quienes motivan estos párrafos.

En busca de la tan preciada visibilidad, el “Lila” aprovecha cada oportunidad que se le presenta. Ya nos venía sorprendiendo con sus simpáticas coreografías, disfraces, caretas y hasta un “Haka” al mejor estilo All Blacks pero no se quedaron ahí. Ahora desde sus redes sociales establecen vínculos, tomando con humor lo que para otros es una tragedia. Como ejemplo, comparto textuales de los medios oficiales del club: “Le pedimos a nuestros hinchas que reciban amablemente al micro rival ya que si nos suspenden la cancha no vamos a ir a jugar a Madrid, vamos a ir todos en cana” o “Si salteamos que metimos una racha de 17 partidos sin ganar, un par de penales que nos nos cobraron y que nos falta presupuesto, ascenderíamos”.

El fútbol es un juego y así lo vivimos nosotros, un lema estratégico y diferencial que justifica los lineamientos creativos de cada acción que se nutre de la agenda deportiva, social y cultural. No importa si se trata de caracterizarse como los personajes de “La casa de papel ”o una humorada frente a una mala racha de resultados. Todo se hace sin temor a ser apedreados por los hinchas o juzgados por la prensa partidaria.

Felicitaciones para los jugadores, quienes lejos de los estereotipos futboleros que relacionan el profesionalismo con la formalidad, aceptaron la propuesta sin tener miedo al ridículo. Es que ellos mismos saben que el beneficio esta al alcance de la mano, desde pasarla un poco mejor frente a la presión que se vive en cualquier divisional del Fútbol Argentino hasta conseguir un nuevo sponsor para un equipo humilde al que todo le cuesta mucho. Arriba muchachos, aguante el Lila!