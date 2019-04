Carta abierta al presidente del Comité Nacional de la UCR

Desde mi lugar de presidente del comité Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, quisiera hacer un llamado a la reflexión al presidente de nuestro partido a nivel nacional, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por sus últimas insinuaciones de ruptura del frente Cambiemos para ir, al menos eso trascendió (porque de manera oficial no se ha pronunciado al respecto) detrás de la figura del ex ministro de economía kirchnerista, Roberto Lavagna, incluso hasta en una fórmula presidencial.

Le recuerdo, Sr. Gobernador, que la convención nacional de la UCR en 2015, en la ciudad de Gualeguaychú, decidió formar parte, como socio fundador, de un frente electoral junto con el PRO, la Coalición Cívica y el Partido Fe, que pudo encarnar la esperanza de millones de argentinos que estaban hartos del autoritarismo, la persecución, la falta de división de poderes, el poco respeto de las instituciones y por sobre todas las cosas de la corrupción como sistema de gobierno.

Le pido que tenga la valentía de sentar posición, que exprese abiertamente y de cara a la sociedad su apoyo a Cambiemos que, entiendo, sigue sosteniendo.

Ese acuerdo nos permitió derrotar en las urnas a un modelo que estuvo 12 años en el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, que con un discurso falso progresista nos dejó el 30% de pobres, uno de los niveles educativos más bajos de Latinoamérica, déficit en infraestructura básica, sin agua ni cloacas para millones de compatriotas, sin rutas, aislados del mundo, sin reservas en el banco central, con obras fantasmas facturadas dos y hasta tres veces por empresas fantasmas o amigos del gobierno, narcotráfico, inseguridad en aumento, etc.

Podría seguir y recordarle todo a lo que nos supimos imponer los argentinos que nos atrevimos a apostar por el cambio, que sabíamos que no iba a ser sencillo, que íbamos a encontrar obstáculos, pero que también tenemos, al menos quien le habla, la convicción de que nada en la vida se consigue dándose por vencido o a la mitad de la lucha.

Por eso, Sr. presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, le pido que tenga la valentía de sentar posición, que exprese abiertamente y de cara a la sociedad su apoyo a Cambiemos que, entiendo, sigue sosteniendo. Los radicales estamos y estaremos en Cambiemos porque confiamos, como ya he expresado, que este es el camino.

Nuestro vicegobernador y presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, fue muy claro sobre el sentido de pertenencia que tenemos los radicales con Cambiemos, así como lo han hecho los intendentes que lo respaldaron.

De cara a las próximas elecciones seguiremos militando por el cambio, con coraje y convicción, estando al lado de aquellos que nos necesitan, sin rompernos, por la lucha que es del pueblo y el partido radical.



(*) Presidente del Comité Hipólito Yrigoyen de Junín