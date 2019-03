El 65% consideró que la atención en el Hospital de Junín es "buena"

La mayoría de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles de las redes sociales, coincidieron en que la atención en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” es satisfactoria.

Esto se da luego de la polémica por la muerte de Renzo Castillo (16), que fue apedreado por otros jóvenes y luego murió en una situación confusa, con denuncias cruzadas entre la dirección del nosocomio y la familia de la víctima, que terminará dirimiendo la justicia.

Ante la pregunta formulada por este diario “¿Cómo considera que es la atención en el Hospital de Junín?”, el 65 por ciento (172 votos) opinó que es “buena”, mientras que, en la vereda opuesta, el 35 por ciento (92 votos) respondió que es “mala”.

En total participaron del sondeo virtual 264 lectores.

Como se dijo, el fallecimiento del menor Renzo Castillo volvió a colocar en el centro del debate la polémica por la atención en el establecimiento sanitario de nuestra ciudad, especialmente por la denuncia que hace la familia del joven sobre la posible "negligencia" por parte de los profesionales que lo atendieron.

La trágica muerte de Renzo

Tras las declaraciones de la madre de Renzo Castillo, quien afirmó que desde el Hospital Interzonal le dieron el alta a su hijo para que volviera a su casa con un calmante luego de coserlo, desde el nosocomio local salieron al cruce.

“Está todo en manos de la Justicia y no es como la familia la cuenta. Ellos no quisieron quedarse y se escaparon del hospital. Difamar así gratuitamente me parece que no es así. Que la Justicia diga cómo fue la situación”, confirmó la directora del HIGA, Alicia Ramallo. Y agregó: “En la historia clínica que hicieron los médicos se puede observar que no tenía el alta médica”.

El joven de 16 años falleció el miércoles 20 de marzo pasado, tras permanecer varios días de agonía internado en el Hospital Interzonal luego de haber sido herido en su cabeza.

Cabe recordar que el menor circulaba como acompañante a bordo de una moto, en la madrugada del sábado 16, en la zona de calles Edison y Pastor Bauman, cuando recibió un fuerte golpe de un piedrazo supuestamente arrojado por un joven de la misma edad quien habría confesado ser el autor ante la policía.

En la marcha que se realizó por las calles juninenses para reclamar justicia, la mamá de Renzo dijo: “Hubo negligencia del hospital que lo cosió y me dijo que lo lleve. Después señalaron que yo me lo quise llevar y les pido que presenten pruebas. Al otro día lo llevé de nuevo y me dijeron que urgente había que operarlo”.

El hecho

“El sábado a las 6 de la mañana me llamaron del Hospital para ir a buscar a Renzo y que no había pasado nada grave. Fui a buscarlo y ahora dicen que mi hijo se escapó. Me lo dieron para llevármelo a mi casa con un calmante y le hicieron radiografía que me afirmaron había dado bien”, remarcó.

Y continuó: “El domingo a las 7 de la mañana volví con mi hijo al Hospital porque no durmió del dolor que tenía en la cabeza, ya que sufría puntadas. A las 9.30, lo atendieron y le hicieron una tomografía urgente expresando que me lo lleve de vuelta con un calmante. Luego salió otra médica diciendo que había un error y que no era el estudio de mi hijo, por lo que había que internarlo en terapia y operarlo porque tenía un derrame cerebral”.

“Mi hijo entró caminando, lo pusieron en una silla para llevarlo a operar y me lo devolvieron en un cajón. Por qué hicieron eso y no me lo dejaron 12 horas ahí”, expresó con dolor y angustia.

Ahora la causa está en manos de la justicia, que deberá investigar a fondo por qué Renzo se retiró del Hospital, si tenía o no el alta médica, pero también establecer si se cumplió adecuadamente con los protocolos médicos para estos casos, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características.

Basta con recordar el brutal asesinato de Naira Cofreces a la salida de la escuela, que murió a raíz de haberse ido a la casa.