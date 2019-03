El 31% de los juninenses reconoce que no realiza actividad física

Un tercio de los juninenses reconoció que no realiza actividad física, según el resultado del último sondeo semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles de las redes sociales.

De hecho, ante la pregunta “¿Cuántos días a la semana realiza actividad física?”, el 31 por ciento de los participantes respondió “ninguno”; el 21 por ciento, “de 1 a 2 veces”; el 35 por ciento, “de 3 a 4”; y el 13 por ciento, “más de 5”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 86 personas.

Si bien se evidencian avances en cuanto a una mayor concientización sobre la importancia de llevar a cabo hábitos saludables, como realizar ejercicios físicos con regularidad y una alimentación saludable, todavía es alto el porcentaje de la población que reconoce no hacer ningún tipo de actividad.

De la mano de tendencias como el running, viene en aumento el número de juninenses que salen periódicamente a correr, trotar o caminar en los espacios verdes de la ciudad: plazas, el predio ferroviario, los caminos de tierra de las zonas de quintas, el camino al Balneario o la pista de la salud, en el Parque Borchex. Es que no hacer ejercicios incrementa el riesgo de sufrir problemas de salud que se pueden prevenir, advierten los especialistas.

Un hábito para sentirse bien todo el año

La Argentina es uno de los 20 países que menos actividad física realiza, según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupando el puesto 18 de sedentarismo entre los 160 países investigados.

El verano puede ser una época de mucha presión física y emocional, donde muchas veces se expone al cuerpo al máximo para lograr los resultados que no se buscan durante todo el año.

Muchos consideran la actividad física como el secreto para sentirse bien.

De hecho, el cuerpo está genéticamente diseñado para moverse y es por esa razón que el ejercicio físico regular es la "medicación" indicada para todas las personas para lograr un correcto funcionamiento del cuerpo, incluso para transitar de mejor modo el tiempo y las patologías que el cuerpo va vivenciando a medida que pasan los años.

Mariana C. Dércoli, licenciada en kinesiología y fisiatría de Prolosalud, explicó que "ya no quedan dudas de los innumerables beneficios que presenta para la salud la actividad física regular".

En ese sentido, Dércoli señaló que la actividad física "permite controlar el peso y ayuda a prevenir la obesidad, reduce el riesgo de enfermedades del corazón, fortalece el corazón, mejora la circulación, ayuda a controlar la presión arterial y los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y permite controlar los niveles de glucosa en sangre e insulina".

"Además, ayuda a reducir el riesgo de padecer o a controlar el Síndrome Metabólico y Diabetes tipo II, mejora la salud mental y el estado de ánimo, ayuda a lidiar contra el estrés, fortalece huesos y músculos, aumenta la flexibilidad, movilidad articular y ayuda a controlar la postura", remarcó la especialista.

Por tal motivo, la kinesióloga indicó que "es de suma importancia que la rutina de ejercicio esté adaptada a cada persona, según su edad, capacidades y limitaciones".

"Cada uno hace lo que pueda, lo mejor que pueda. Los beneficios de la actividad física permanecerán mientras se continúe con la ejecución regular del ejercicio. Hay que lograr crear el hábito de moverse durante todo el año", añadió.

Recomendaciones para realizar actividad física durante la época de calor:

- Uso de ropa fresca y de colores claros.

- Zapatillas deportivas con buena amortiguación.

- Utilizar gorro y protector solar.

- Elegir horarios de menor temperatura (mañana o tarde-noche).

- Hidratarse antes, durante y después del ejercicio.

- No realizar ejercicios en ambientes con temperaturas mayores

a la temperatura corporal.

- Ante síntomas de malestar, náuseas, mareos, dolor de cabeza, cansancio anormal, suspender la actividad.