Delincuencia juvenil: ausencia o fracaso del Estado

Días pasados un medio de comunicación local publicó una triste estadística sobre el incremento de la cantidad de menores que participan de los delitos que se comenten en Junín.

Según datos oficiales, hay niños que no superan los 10 años y ya han tenido contacto con el delito más de una vez. Resulta evidente que este es el resultado de la ausencia o el fracaso del Estado en contener e incluir a los niños y jóvenes en un sistema que garantice su bienestar social.

Aún no está clara cuál es la política pública en materia de inclusión de niños y jóvenes que implementa el municipio, tampoco tenemos certezas a qué cantidad de jóvenes se está asistiendo, ni qué resultados se están obteniendo.

De lo que si estamos seguros es que cada día que pasa sin intervenir de forma eficiente, serán días que no recuperaremos.

Según el Indec en nuestro país 1 de cada 2 niños es pobre, y esa es sin duda la peor vergüenza nacional. La crisis económica, en la que nos introdujo el gobierno de Cambiemos, ha profundizado las desigualdades y ha destinado a un sector de la sociedad a quedar aún más excluido de un sistema que no tiene ni la capacidad ni la sensibilidad para contener a las familias más desprotegidas.

Las políticas públicas no pueden reducirse a imágenes y publicidades con niños que sonríen a la cámara, nerviosos por la incomodad que genera el poder. Es preciso que se trabaje de manera responsable y profesional, respetando sus derechos y garantizando el acceso a la igualdad de oportunidades, porque solo así podemos pensar en una sociedad próspera y más justa.

Mientras el Estado se desentiende, el tiempo corre, las imágenes fluyen, y en la vida real, nos enfrentamos en un sálvese quien pueda, en una historia que no tiene final feliz.

(*) Diputada Provincial por el Frente Renovador