La mitad de los consultados afirmó que votará diferente que en 2015

La mitad de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en los perfiles de las redes sociales, reconoció que votará diferente en estas elecciones, con respecto a 2015.

De hecho, ante la pregunta “¿Repetirá el voto de 2015 en estas elecciones?”, el 51 por ciento de los votantes (200 votos) respondió que “no”, mientras que en la vereda de enfrente, el 49 por ciento (194 votos) contestó que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 394 lectores.

Los problemas de una economía que no deja de mostrar malas señañes y el fracaso del rumbo económico del Gobierno aparecen como las principales causas para que muchos juninenses piensen en no repetir el voto en octubre próximo de los comicios generales de 2015, cuando el frente Cambiemos se impuso y confirmó en las legislativas de 2017 el apoyo de la mayoría, con un contundente triunfo en las urnas.

Sin embargo, hoy, el escenario electoral aparece con luces y sombras para el oficialismo, ya que si bien apuestan a la "transparencia" y la lucha contra la corrupción como principales atributos para persuadir a los votantes -además de las obras-, el fracaso en materia económica conspira contra los sueños de reelección del presidente Mauricio Macri.

Macri, por cadena nacional

El presidente Mauricio Macri brindará el próximo viernes su cadena nacional número siete cuando encabece la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, así como también se presume que será la última de su mandato.

"Hoy no hay más cadenas nacionales que invadan la vida de los argentinos, sino un Presidente de un Gobierno que da conferencias de prensa constantemente y da la cara", resaltó semanas atrás el mandatario en declaraciones a una radio de San Luis.

El próximo viernes 1° de marzo el jefe de Estado arribará al Palacio Legislativo para brindar un nuevo discurso en el que expondrá algunas de las iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso y también para precisar sobre el estado de la Nación.

A la vez, esas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional, marcarán la séptima vez que el líder del PRO utilice esa modalidad de difusión.

Anteriormente, Macri lo había hecho el 10 de diciembre de 2015 en tres ocasiones (el discurso ante la Asamblea Legislativa, la recepción del bastón y la banda de Presidente y la jura de los ministros); y el 1° de marzo de 2016, 2017 y 2018 para abrir cada uno de los períodos legislativos de esos años: en total, fueron 236 minutos de transmisión.

Esa cantidad dista demasiado de los 98 mensajes que dio la ex presidenta Cristina Kirchner en su segundo mandato, entre 2011 y 2015: en sus dos períodos, fueron 168, que totalizaron cerca de 5.000 minutos.

De acuerdo al artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, "el Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios".

"Dijimos que no íbamos a abusar de la cadena nacional y lo cumplimos. Nos limitamos a lo que establece la ley", remarcan en la Casa Rosada, recordando la cantidad de esos mensajes que brindó la actual senadora nacional y líder de Unidad Ciudadana.

A lo largo de estos más de tres años de gestión hubo situaciones especiales en las que se rumoreó la posibilidad de que el líder del PRO brindara mensajes a través de cadenas nacionales, como por ejemplo la desaparición y posterior hallazgo del submarino ARA San Juan, el caso Santiago Maldonado o la decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, el Presidente y su equipo de Comunicación nunca avanzaron en ese sentido y lo más cercano fue la emisión de un mensaje grabado, pero que no fueron de transmisión obligatoria para los licenciatarios de radio y televisión.