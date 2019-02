Peligro en la Laguna de Gómez

Hola, tal vez no sea el lugar correcto para hacer un reclamo. Pero me decidí a publicar estas fotos para que esto se llegue a ver de alguna manera en la Municipalidad de Junín, con la idea de que tal vez alguien haga algo o que simplemente le llegue la información al responsable del área o al Sr. Intendente Municipal.

Hace mucho más de 2 años, que en la costa del ex Jasón, ahora Malabar, se encuentra esta bobina de cables podrida y enterrada en el fondo del agua con los pernos oxidados, poco visibles y fuera del agua, sin tener ninguna marcación importante a la vista.

Estas estructuras en otra época se utilizaron como separadores de las zonas de lanchas y público en general, dejando como un pasillo contra la costa. Con el tiempo se dejó de darle esa utilidad, porque la gente los usaba para tomar sol. Hemos hecho muchos reclamos, sin ningún resultado positivo.

Sigo sin entender cómo nunca a nadie se le ocurrió dar la orden de engancharla con unas cadenas y tirando con un tractor, retirarla del agua. Esto es la mismísima desidia. No entiendo qué están esperando que suceda primero, o se pudra del todo lo poco que queda de madera, o tengamos la mala suerte de que algunas personas, niños o turistas se lastimen, y terminen haciéndole un juicio al municipio, que -por supuesto- vamos a terminar pagando entre todos los que mantenemos todos los impuestos al día. Solamente por la negligencia, inoperancia, decidía o falta de ideas. Es una verdadera lástima.

Carlos Mario Sanjorge. Vía Facebook.