Transformando la educación

Si los que importan son verdaderamente los chicos, entonces hablemos de lo que pasó en las aulas durante los últimos años.

Se inició la experiencia de escuelas promotoras. En las cuales el aprendizaje es basado en proyectos relacionando todas las materias y que los alumnos, en algunos casos, a través de hechos reales, puedan trabajar cada caso con la mayoría de las áreas. Se cambia la forma de enseñar y aprender.

Esto permitió aumentar la permanencia y egreso de alumnos.

Además, que se otorgaron 16 mil horas a más de 8 mil docentes de secundaria y se crearon 4 mil módulos para los profesores de acompañamiento de trayectoria, que son indispensables para las escuelas promotoras.

También hablemos de qué pasó en las aulas de los adultos. Y cuando las cosas se ordenan, se hacen bien, los resultados son buenos.

Un 66% más de adultos volvieron a estudiar o terminaron sus estudios. Se implementó el sistema de ventanilla única, para que no estén dando vueltas de un lugar a otro y programas de educación a distancia.

Valorar el esfuerzo y el tiempo de cada adulto permitió que hoy estén en los salones.

No podemos olvidarnos de las aulas de primarias. Y principalmente qué son las generaciones futuras en un mundo cada vez más tecnológico. Por eso se llevó adelante el Plan de robótica educativa con el objetivo de incorporar conocimientos en pensamiento computacional, programación y robótica.

Este programa estimula el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.

Pero la escuela sola no puede, por eso en una acción inédita en la historia de la educación se convocó a los padres de los alumnos a mantener encuentros y reuniones con el gabinete educativo a través del ABC Padres.

Se dio participación en las conversaciones sobre la educación y a que las familias sean parte de lo que pasa en las escuelas.

Y. como no podía faltar, en el aula también están los docentes, a los que valoramos con hechos.

Después de 20 años en el sistema educativo, se realizaron 20 concursos docentes públicos y abiertos para cubrir cargos jerárquicos de directores, inspectores y secretarios en todos los niveles y modalidades. Todos pudieron titularizar. Brindarles estabilidad es también cuidar nuestra educación.

Pero hablemos también del Servicio Alimentario Escolar (SAE), hoy llevado adelante en nuestra ciudad por la municipalidad.

Los chicos comían por 6 pesos y hoy los almuerzos tienen carne, verduras, frutas y lácteos. Además de incorporar desayuno y merienda, cuestión que no sucedía a finales de 2015.

Todo esto pasa en el aula y más.

En 2019 vamos a seguir de esta manera. Pensando en los chicos, como lo expresa siempre la gobernadora María Eugenia Vidal y como lo pone en práctica Pablo Petrecca en nuestro querido Junín.

(*) Concejal en Junín por Cambiemos