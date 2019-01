Siete de cada diez juninenses dicen que utilizarán el transporte público

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia –que se publica en el sitio de Internet de Democracia, en Twitter y en Facebook- aseguraron que utilizarían el transporte público, en el marco del proyecto del municipio para implementar a partir del año que viene los colectivos urbanos, dentro de un plan amplio de movilidad urbana y sustentable.

De hecho, ante la pregunta “¿Uasará el colectivo en Junín cuando comience a funcionar?”, el 67 por ciento de los participantes (717 votos) respondió que “sí”, mientras que, en la vereda opuesta, el 33 porciento (358 votos) contestó que “no”. En total votaron 1075 personas.

Comienzo

Ante la pregunta obligada en ese sentido, el secretario de Coordinación del Municipio, Martín Beligni asegura que no quieren volver a dar fechas y tratan de ser prudentes pero lo que sí aseguró es que “muy pronto el servicio va a estar rodando en la ciudad”.

No es ajeno a las dudas y las cuestiones que se suscitaron en un principio pero hoy “los colectivos son una realidad”.

“Es cierto que había dudas de los vecinos, de la oposición pero con la adjudicación de la licitación y ahora con la presentación de los colectivos que fuimos a ver el viernes, entiendo que se han despejado las dudas respecto de que esto va a ser una realidad”, afirmó en una entrevista publicada el pasado domingo.

Particularmente destacó: “Nos interesa que cuando se instalen, como dice el intendente, sea para que trascienda cualquier gestión. No tiene que ser electoralista, es un servicio que los vecinos se merecen y debe ser con paso firme para que se instale en la sociedad. Por eso queremos ser prudentes y dar cada paso con firmeza para que sea un buen servicio”.

El servicio

Serán tres líneas que cubrirán el 70% de la ciudad, en el horario de 5:30 a 22 y se pondrá en funcionamiento el sistema SUBE mientras que habrá un boleto estudiantil gratuito.

Serán 12 colectivos, 4 por línea con frecuencias de 20 minutos diarios y en días no laborables de 30 minutos.

Sube

El pasado jueves, se realizó un nuevo encuentro de seguimiento con el equipo de transporte, siendo el eje de la junta la implementación del sistema de la tarjeta SUBE.

Al respecto, Natalia Troncoso, Directora de Movilidad del Municipio, indicó que se "aprobaron los 23 lugares de atención ciudadana que van a funcionar y en estos momentos estamos seleccionando al personal que se va a capacitar para atender a las personas que llegarán a esos lugares e informarlas sobre si pueden acceder a algún beneficio con su tarjeta SUBE. La idea es que la persona que atienda a alguien, lo ayude a hacer la inscripción vía web para que su tarjeta quede habilitada a su nombre y con los beneficios a los que puede acceder".

Asimismo, Troncoso señaló que "luego vendrá la parte de instalación técnica y operativa de validadores, que son máquinas similares a los cajeros automáticos, dónde uno va con su tarjeta y convalida que todo ese proceso anterior de inscripción sea correcto; de esta manera, podrá acceder a los diferentes servicios y beneficios".