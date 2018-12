Cine San Carlos: el 62% quiere que siga siendo patrimonio cultural

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles de las redes sociales, coincidió en la necesidad de mantener a salvo el cine San Carlos como patrimonio cultural de la ciudad, ante un pedido de los propietarios ante el Concejo Deliberante para que deje de estar preservado.

De hecho, ante la pregunta “¿Está de acuerdo con que el cine San Carlos deje de ser patrimonio cultural de los juninenses?”, el 62 por ciento (166 votos) contestó que “no”, mientras que el 38 por ciento respondió que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 269 lectores.

La petición de los propietarios

En la sesión del Concejo Deliberante que se realizó el pasado miércoles, ingresó una petición de la empresa Zurro Cinematografía S.A, propietaria del edificio Cine San Carlos, solicitando la exclusión del inmueble del listado de bienes con valor patrimonial, algo que no ha ocurrido en la historia patrimonial de la ciudad, salvo por el caso de una vivienda particular pero que no representaba un valor cultural tan emblemático para la ciudad.

Previo a tratarse en comisión esta semana, Democracia consultó a referentes de los distintos espacios políticos sobre el posible destino de la icónica sala de nuestra ciudad y a la arquitecta Laura Franco, subsecretaria de Planificación del Gobierno de Junín, quien dio detalles sobre el tipo de patrimonio que conforma el edificio del cine San Carlos.

“No es solo fachada”

Si bien se desconocen aún las razones sobre la petición de la firma Zurro y la intención del pedido, existen dos factores que conviene aclarar respecto de los edificios que componen la lista de patrimonio cultural de la ciudad.

La arquitecta Laura Franco, subsecretaria de Planificación del Gobierno de Junín se refirió a dos tipos de catalogación como tipológico o cautelar.

“El edificio del cine San Carlos como patrimonio es tipológico, no es solo fachada”, adelantó la arquitecta.

“Esto no significa que no se pueda tocar, significa que puede haber un porcentaje a modificar, pero el proyecto tiene que incorporar cuestiones culturales: no se puede demoler, conservar la fachada y hacer adentro otra cosa, mientras esté catalogado como tal”, explicó.

“Su grado de protección es tipológico. Si fuera solo considerada la fachada, en ese caso sería cautelar”.

“Hubo un caso en que se quitó de la lista de patrimonio pero fue una vivienda particular, no un edificio simbólico para la comunidad como puede llegar a ser un edificio cultural. No significa que es intocable pero hay cuestiones a respetar y es la autoridad de aplicación la que tiene que evaluar cual es el grado de valor de cada uno de los inmuebles y el grado de intervención posible”, refirió Franco.

Citarán a la empresa

Según pudo conocer Democracia, la empresa no tendría forma de reactivar el edificio ni de sostenerlo o venderlo, razón por la cual habría realizado la petición de que sea desafectado como patrimonio cultural.

Desde el bloque de Cambiemos, el concejal Javier Prandi adelantó que todos los concejales de la Comisión de Legislación decidieron citar a la empresa, algo que se definirá en la próxima semana.

“Lo primero que decidimos es citar al responsable de la firma para que nos informe cuál es la idea que tienen a raíz del pedido”.

Es por ello que según Prandi, “no evaluamos ninguna posibilidad sobre el destino porque no sabemos cuál es el fin que le quieran dar. En base a eso se consultará si hay alguna posibilidad de que Provincia o Municipio pueda hacerse cargo. Es un edificio demasiado grande para que el municipio pueda hacer algo pero veremos que dicen”.

Por su parte, la concejal Maia Leiva, por Unidad Ciudadana expresó sobre la petición que “si bien entró en comisión, aún no hemos dado un tratamiento profundo al expediente”.