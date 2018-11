Desarrollar un negocio es como tejer un suéter para el invierno, siempre hay que dar una primera puntada y quizá sea esa la más difícil. En la columna de hoy quiero repasar las tentaciones que merodean a los emprendedores haciendo que tomen atajos equivocados en el desarrollo de su proyecto.

Muchas iniciativas surgen desde el lugar equivocado por lo que es necesario revisarlas a fondo. La mención de un posible nombre para la marca, un local con buena ubicación o un cartel que se pretende reutilizar. Nada de eso es lo importante al comienzo, tampoco una idea excepcional sino más bien la respuesta a una necesidad insatisfecha que detectamos en nuestra ciudad.

Primera puntada

¿Hay algún negocio que tenga el monopolio de un rubro, podemos competir con una propuesta alternativa? ¿Cambiaron los hábitos en Junín? ¿De qué productos o servicios se quejan mis amigos en la peña? La punta del ovillo debe tener, en primera instancia, un buen hilo conductor. Una convicción que no inicie en el impulso promocional sino una oferta que se sostenga frente a las preguntas que la demanda pueda hacerle.

No hay que dar puntada sin hilo dicen las abuelas y eso está sucediendo. En un contexto de extrema ansiedad y necesidad de resultados inmediatos, observo como algunos negocios salen a la luz aún cuando no tienen sus fundamentos claros. Incentivados por las bajas barreras de entrada a los medios digitales, el impulso publicitario surge antes de que el producto o servicio esté en condiciones de ser difundido. En esos casos, el efecto que se genera es justamente el contrario acelerando el fracaso del emprendimiento.

Ya no alcanza con tener una buena idea y armar campañas de alto impacto, hay que ir un poco más allá haciendo una lectura de lo que viene, un pensamiento que supere el cortoplacismo ansioso. No hay que dar puntada sin hilo, porque si te equivocas al principio difícilmente puedas volver atrás, lo más probable es que tengas que volver a empezar. Si no te lo explican de esta forma, no te están ayudando y en el invierno te vas a quedar sin abrigo.