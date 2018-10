El 66% admitió que usa menos el auto por el alto precio de la nafta

La mayoría de los juninenses que participaron en el sondeo web de Democracia, que se publica en el sitio www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario de las redes sociales, reconocieron que utilizan menos el auto por el elevado precio del combustible y las constantes subas que ha sufrido en los últimos meses.

De hecho, ante la pregunta “¿Usa menos el auto por el precio de la nafta?”, el 66 por ciento de los participantes (185 votos) respondió que “sí”, mientras que en la vereda opuesta, el 34 por ciento (93 votos) contestó que “no”. En total votaron 278 personas.

El impacto en la economía diaria

Las estaciones de servicio de YPF aumentaron a fines del mes pasado alrededor de un 10% el precio de la nafta, mientras que las sucursales de Axion registraron también una suba del 8,9% en sus combustibles.

Casi como un efecto dominó, el impacto repercute en los distintos estamentos de la economía en los que se traslada el aumento, donde el transporte es el sector clave.

En los surtidores de la petrolera estatal en nuestra ciudad, el litro de súper ya se vende a $41,03 y la Infinia a $47,23, Ultra $35,46 e Infinia Diésel $43,19.

En tanto, en Axion la nafta súper ya cuesta $41,91 y la Premium llegó a $48,63, Diésel $36,21 y Euro Diésel $44,42 mientras que el GNC 19,94.

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, justificó el aumento en las naftas al señalar que "cuando no liberás el precio lo pagás con subsidios".

"Tuvimos una sequía que afectó el 30% de la producción, se cambiaron las reglas de juego internacionales y el Gobierno anterior nos dejó una dependencia energética, por lo que tenemos que importar", precisó en declaraciones radiales.

Uno de los mayores problemas, según referentes de distintos sectores consultados por Democracia, será ver cómo se trasladan e impactan los aumentos en la economía diaria.

En el marco de esta nueva suba del combustible, Claudio Da Pieve, de Autoconvocados Taxis Unidos de Junín, afirmó que “seguramente se va a trasladar al precio, de hecho en estos días estamos elevando un pedido de nuevo aumento, en relación a lo que se viene, de nuestra tarifa y seguramente el aumento ya quede corto porque por lo que se viene viendo la tabla va a dar mucho más. Lo iremos haciendo progresivo”.

Asimismo, Da Pieve reclamó por la situación del GNC: “Es un problema y nadie se hace cargo. En Córdoba está $5 menos”.

Uno de los inconvenientes en los aumentos que afronta el sector tiene que ver particularmente con los choferes y los horarios de trabajo: “Se da la situación de que achican el rango horario de los choferes. Debe haber cinco paradas y un total de 10 móviles en las noches porque ya no rinde y empiezan a cerrar. Hoy se abre más tarde y se cierra más temprano. Es cada vez más difícil”.

Por su parte Juan Andrés Sofía, de Transporte Sofía Hnos. destacó que la suba impacta “negativamente y se traslada a los precios pero no de manera directa, siempre estamos atrás de los aumentos”, en cierto modo para que el impacto no sea tan grande.

Según Sofía “ya hubo modificaciones en precios pero muy inferiores al nivel del aumento. Se trata de absorber, primeramente porque está todo muy tranquilo y no se puede ir aumentando a la par porque está complicado para todo el mundo”.

Si bien aseguró que espera que sea el último, cree que “va a haber algún aumento más”.

El secretario general del sindicato de choferes de Camiones, Miguel Gauna, aseguró que “sin dudas va a impactar desfavorablemente, encima el transporte viene perjudicado ya con todos los aumentos que hubo de combustibles y este es uno más que va a ser un golpe muy fuerte sobre los transportes de carga y la ciudadanía en general porque se traslada a todo. En taxi, camión, colectivos, transporte en la familia”.

Por su parte, Esteban Mazzino, de la empresa TALP, señaló que los boletos Junín-La Plata subieron un 8%. Si bien es a raíz de las subas de combustibles, Mazzino destacó que no es solo por ello sino además "por la suba de peajes, haberes de choferes, neumáticos", entre otros.