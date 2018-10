Hay conceptos “marketineros” que tienen pocas chances de ser entendidos en la teoría pero muchas de asimilarse desde la práctica. ¿A qué te dedicas flaquito? me dijo el buen hombre que cambiaba la batería de mi auto un sábado a la mañana. Reconozco que tuve la tentación de evadir la verdad, acaso explicarle que tengo una agencia de marketing y publicidad es más complejo que decirle que soy doctor, empleado o comerciante. Dicho esto y esperando el cambio del bien tan preciado, me puse a pensar como había llegado a ese lugar.

“Haceme las tortas de trigo hijo de…”

Recostado sobre el motor del auto, el muchacho tuvo tiempo de pegarle un grito a alguien que pasó y en simultáneo indagar sobre el marketing teorizando sobre las dificultades en la aplicación local. Por suerte pude relacionar el trabajo con las redes sociales, algo que todo el mundo conoce en una reducción funcional de la actividad. Al llegar a casa y encontrarme con esta página vacía, decidí escribir sobre mi decisión de compra, reconstruyendo los motivos por los que fui a ése lugar y no a otro.

Eran las nueve de la mañana cuando la afonía del motor me obligó a accionar. Es la batería campeón, la tenés que cambiar ya, me dijo el del auxilio y se fue. El punto es que, para quienes desconocemos de mecánica es una gran dificultad saber a dónde ir en medio de un universo interminable de piezas y negocios que ofrecen entre otras cosas pastillas de freno, foquitos, neumáticos, filtros, amortiguadores. ¿Y ustedes? si les pido que asocien cada repuesto a una marca o negocio de Junín quizá les surja la misma dificultad que tuve yo al tener que decidir rápido, con la presión terminal de un sábado al mediodía previo a un feriado. ¿Quedarme sin auto? Una locura.

Eureka!

Surge en este punto lo que se denomina “top of mind” o “recordación de marca”. Una instancia de imposición de un nombre ligado a una solución. Se trata de la construcción de cierta pregnancia visual y verbal de modo que, cuando alguien tiene una necesidad surja una solución por encima de otras, como me pasó a mí en ese momento. Como por arte de magia apareció sin tener que recurrir a internet. Fue así que me encontré con mi amigo, el que me preguntó a que me dedicaba. Revisando mi respuesta, entiendo tendría que haberle dicho que le cambiaba la batería a los negocios, una fuente de energía silenciosa que nadie percibe pero está presente en las decisiones de los clientes y funciona para generar ventas. Si piensan en baterías ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza?