La consolidación de la agenda de las mujeres

En 2014, durante la cumbre del G20 en Australia, fue creado el W20, un órgano especial cuya finalidad es presentar propuestas concretas para avanzarhacia la equidad de género y el pleno desarrollo de la mujer.

Hace unos días se reunió este foro en Buenos Aires para definir una agenda de trabajo de cara al próximo encuentro del G20 en nuestro país. Sin dudas, una oportunidad magnífica para repasar -y repensar- las trascendentales discusiones que venimos dando en la Provincia y en Argentina respecto a este tema.

La primera idea que me surge es el carácter estructural, incluso irreversible, de los logros de los colectivos de mujeres. Tanto para quienes los rechazan sujetándose a argumentos perimidos, como para quienes apoyamos y adherimos a los reclamos históricos de respeto, igualdad y bienestar, lo que hemos vivido en los últimos meses se levanta como un auténtico cambio de época.

Sería necio reducir el análisis a lo acontecido recientemente; muchos de los frutos que hoy vemos son producto de años de lucha y de nadar contra la corriente de miles y miles de mujeres que, anónimamente, cimentaron las bases de un nuevo paradigma.

Pero, indudablemente, el 2018 pasará a la historia como el año de la consolidación definitiva de la perspectiva de género en los asuntos públicos. ¿De qué otra forma podríamos leer la relevancia enorme que el Presidente le adjudicó a la lucha de las mujeres en la apertura de sesiones en el Congreso Nacional?

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo a todas luces nos hizo crecer como sociedad; fue un estímulo muy fuerte para que todos estudiemos, preguntemos y nos cuestionemos un sinnúmero de cuestiones relacionadas con la salud pública, la familia y el rol del Estado.

La visión de que la perspectiva de género no es un tema aislado, sino que debe estar presente en cada una de las áreas donde interviene el Estado, se manifiesta en el Presupuesto 2019 que está debatiendo el Congreso, y más concretamente en el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades que apunta al corazón de la discriminación que sufren las mujeres hoy: el ingreso al mercado laboral, la brecha salarial y las posibilidades de progreso.

Hay cifras que hablan por sí solas: la efectiva inclusión de las mujeres en el mercado laboral incrementaría el PBI global en un 19% y el del G20 en un 25%. Pensemos cuántos millones de personas saldrían de la indigencia y la pobreza si continuamos trabajando para erradicar la desigualdad de género.

La gestión de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, a través de sus distintas direcciones, es un ejemplo de compromiso público para promover la igualdad social, laboral, política y cultural entre los géneros. Por sobre todas las cosas, quiero destacar el trabajo específico y minucioso que desde la Provincia se realiza para que los municipios asuman en el día a día la tolerancia y el respeto a la diversidad como consignas innegociables.

Investigaciones y diagnósticos integrales, medidas coherentes y precisas para terminar con la violencia de género en todas sus formas, así como una vinculación inteligente con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan incansablemente por las mujeres, son muestras claras de que el gobierno encabezado por María Eugenia Vidal no mira para otro lado y se hace cargo de la realidad bonaerense.

Seguramente, el hecho más destacable de los últimos días es la reglamentación de la Ley Brisa, que contempla una reparación económica y acompañamiento integral de salud a los hijos de víctimas de femicidio. Otro indicio claro de un Estado presente, comprometido y sensible.

No tengo dudas que continuaremos dando pasos firmes hacia un país más justo, que reconozca y celebre los aportes invaluables que las mujeres hacen a nuestra sociedad. Gracias, de corazón, a todas las que nos enseñan cada día que la igualdad es un asunto que nos compete a todos.

(*) Diputado por Cambiemos.