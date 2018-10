¡Fue un femicidio!

El brutal crimen que cometió Leonardo Pugliese contra su ex pareja y madre de sus hijas, Ana Carina Simeón, para luego suicidarse, se enmarca dentro de los atroces femicidios que han dejado sin vida a una enorme cantidad de mujeres en nuestro país. Hoy en Junín Carina pasa a aumentar la lista de las que han sido víctimas de la fuerza y el poder físico de hombres convencidos de que la mujer sometida a su brutalidad no tiene el derecho a elegir sobre su vida.

El sistema capitalista se funda en la propiedad privada de los medios de producción y esto se traslada a la propiedad de las cosas y las personas. Esta particularidad refuerza el patriarcado y hace que los varones tomen a las mujeres como su objeto, dejando a la deriva a cientos de mujeres, niñas y niños que dependen y se relacionan con varones que para disciplinarlas no tienen el menor reparo en usar la violencia.

De este orden de cosas el Estado se vuelve cómplice y responsable: la falta de políticas de género, de espacios de protección para mujeres golpeadas, la desocupación que afecta principalmente a las mujeres, los salarios que no cubren las necesidades básicas, la ausencia de ESI integral laica y científica junto a las iglesias, católica y evangélica, que reproducen una moral misógina, negadora del placer sexual y que con sus leyes retrógradas castiga a la mujer negándoles el aborto legal, seguro y gratuito, va desarrollando un machismo que violenta a las mujeres.

Definir el femicidio de Carina como crimen pasional pretende repartir culpas entre la mujer que fue atacada con una masa de hierro y cortada con sevillana y el asesino que luego decidió quitarse la vida. No es pasional, Carina no pudo decidir. Fue un hombre que tomó el cuerpo de una mujer y la mató. La pasión que se quiere marcar es lo más alejado del amor consensuado entre dos personas. Aquí un hombre irrumpió en una casa y dejó muerta a su ex pareja.

Salgamos a las calles a llamar la atención una vez más contra quienes perpetúan un estado de cosas que mata mujeres. Nosotras nos organizamos y acompañamos movilizadas contra el Estado responsable. Casa refugio para las mujeres golpeadas, sostenida económicamente desde el municipio, cuidada por agrupaciones de mujeres independientes del poder gubernamental. Aborto legal, libre y gratuito. Separación de la Iglesia del Estado. Salarios igual al costo de la canasta familiar ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Justicia para todas las mujeres asesinadas!

Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero de Junín.