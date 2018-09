¿Tinelli en la Provincia?

Uno de los puntos débiles de la flamante “Alternativa nacional” reside en territorio bonaerense. No cuenta aquí con un candidato fuerte para la Gobernación. Sergio Massa no tiene malas mediciones en el Conurbano, pero está decidido a competir la Presidencia. Florencio Randazzo viene de hacer una mala elección legislativa. Miguel Pichetto y Juan Urtubey no aparecen con más de cinco puntos de intención de voto en la Provincia. ¿Sería Marcelo Tinelli el elegido de este frente político para competir contra la gobernadora María Eugenia Vidal? El más entusiasmado con esa posibilidad parece Urtubey. El conductor televisivo viene amagando con la posibilidad de ingresar a la política e incluso se lo mide para la Presidencia.