El sector agropecuario, ¿el gran beneficiado de la caída del peso?

El sector agropecuario de Argentina, su principal complejo exportador, es el gran beneficiado de la caída que ha sufrido el peso en los últimos meses, aunque la difícil situación económica del país ha llevado a nuevos impuestos que podrían frenar el crecimiento de esta actividad.

En lo que va del año, el dólar estadounidense ha aumentado su valor un 113,2 % con respecto a la moneda argentina, una tendencia que suma una gran competitividad a las ventas al exterior, lo que supondrá una importante ayuda para el campo, que en los últimos meses se ha visto muy perjudicado por la sequía y ve en esta nueva coyuntura la oportunidad de un rebote.

Una moneda local devaluada frente al dólar se refleja en mayores exportaciones y más valor en pesos, que permitirán que los productores mejoren sus márgenes y aumenten las inversiones, explicó Alejandro Ramírez, especialista de este sector, clave en la economía argentina.

El país es uno de los mayores productores mundiales de granos del mundo, y en 2017, los productos primarios (encabezados por la soja, el maíz y el trigo) y las manufacturas de origen agropecuario (harina, aceite, carne o vino) fueron el 63,9 % del total de sus exportaciones.

Ramírez es optimista y cree que “si el tiempo acompaña”, como apuntan las previsiones, el campo argentino registrará unas cifras muy positivas en los próximos 6-8 meses, y resta importancia a los nuevos impuestos que afrontará el sector.

El desplome del peso es consecuencia de una fuga de activos que ha puesto a las finanzas públicas contra las cuerdas, y tras pedir un adelanto del préstamo ya acordado con el FMI, el Gobierno decidió, entre otras medidas, fijar unos “derechos de exportación” de 4 pesos por dólar para productos primarios y de 3 pesos por dólar para elaborados.

“Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte”, se justificó el presidente, Mauricio Macri, al anunciar una medida que contradice una de sus grandes promesas electorales, con la que se ganó el apoyo de buena parte de las regiones agrícolas.

El director de Prensa de la Sociedad Rural -cuyo ex presidente es el actual secretario y hasta hace poco ministro de Agroindustria-, Carlos Vila Moret, calificó la medida de “decepción”, y aseguró que podría frenar el crecimiento de la producción y variar su composición.

Los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por una alta presión fiscal al campo, y la llegada a la Casa Rosada de Macri, con un programa de reducción progresiva de impuestos, impulsó una expansión que dejará en la cosecha de este año un aumento del 30 % en el volumen de producción con respecto a la de 2015, según las previsiones.

Además, durante el kirchnerismo la elevada tributación hizo que muchos empresarios rurales abandonasen el trigo y el maíz y se centrasen en la soja -más rentable pese a que el monocultivo afecta a la sostenibilidad de la tierra-, una tendencia que en los últimos años había comenzado a revertirse pero que podría volver a aparecer, advirtió Vila Moret.

No obstante, el analista Alejandro Ramírez afirmó que la devaluación del peso supera el impacto negativo de las conocidas como “retenciones” a la exportación, y cree que estas, aunque supusieron un “golpe anímico” para el mundo agrario, no variarán el tono positivo, de más inversiones y diversificación, que se proyectaba antes de su implementación.

Las retenciones están fijadas en pesos por dólar exportado, por lo que la alta inflación irá diluyendo su valor. Un guiño de Macri a un sector que, pese al rechazo a esta medida, es poco probable que le retire el respaldo.

(*) Columnista de la agencia EFE