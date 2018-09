Elecciones en la sociedad rural: puja final

La primera interna para conducir la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 28 años llega a su tramo final ya que la elección se realizará el 27 de septiembre próximo y las dos listas se consideran ganadoras del voto de unos tres millares de socios de la centenaria entidad.

Las listas que se disputan la conducción de la tradicional SRA están lideradas por el actual presidente, Daniel Pelegrina, en "Unidad y Acción", con Carlos Vila Moret como segundo frente a "Compromiso Federal", encabezada por Alberto Ruete Güemes y el candidato a vicepresidente Marcos Pereda.

En una carta del 15 de agosto, esta última lista difundió un escrito en el que decían "Ya ganamos" y lo fundamentaban en que Ruete Güemes y Pereda "son productores y empresarios del campo con todas las letras".

"No son ni ex productores ni rentistas, son inversores, son innovadores, son criadores, invernadores, cabañeros, agricultores, forestadores, apicultores, grandes generadores de empleo y en consecuencia de arraigo y siempre con el más absoluto respeto y cuidado por el medio ambiente", decía la misiva.

También jugaba con el concepto de que han instalado un tópico básico "casi olvidado en nuestra entidad" que se resume en una sola palabra, "alternancia".

Por su parte, la nómina de Pelegrina, quien no hizo campaña por considerar que desde su cargo de presidente representa a todos los socios de la SRA, tuvo un peso especial en el hecho de que los ex titulares de la entidad lo apoyaran decididamente.

Así, el ex presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, se metió de lleno en la interna y envió una carta a los socios pidiendo que acompañen "con su voto" a la lista de Pelegrina de la que es el jefe del Comité de campaña.

Mientras que en el texto señaló que "estamos convencidos de que nuestra propuesta es la que mejor se adapta a los desafíos que enfrenta la institución en estos momentos".

Miguens es un referente de la lucha del campo en 2008 para derogar la Resolución 125 de las alícuotas móviles para las retenciones.

Y en otro párrafo argumentó que la lista "cuenta con amplia representatividad territorial y federal y también en lo que en lo que respecta a la variedad de razas y actividades productivas".

El padrón electoral contempla a 3047 socios, pero Luchessi calculó que votarán unos 1500, entre el 60 y 70% de la nómina.

Esta columna sondeó a candidatos de ambas posiciones y encontró a Oscar Luchessi, quien se postula como vocal titular de "Compromiso Federal", confiado en que el recorrido por el país que hicieron dio resultados positivos.

"Nosotros estamos terminando la gira por el interior y pudimos palpar que muchos socios no encuentran en los delegados de la SRA toda la atención que necesitan", dijo a NA.

Luchessi, un reconocido dirigente de la raza ganadera de origen francés Limousin, ya que fue presidente de la Asociación que agrupa a sus criadores y que ahora dirige su mujer Mónica Schmale, aseguró que buscan "descentralizar" la SRA.

"Creemos que vamos a ganar las elecciones, nuestros candidatos han cubierto el país y estuvieron en todas las exposiciones y eventos de interés para los socios", manifestó.

También les endilgó a la lista del oficialismo la pronunciación de algunas "chicanas", pero destacó que "la Sociedad Rural Argentina somos todos los socios".

Añadió que se distinguen porque no pretenden mantener los "sueldos del presidente y del vice que están defendiendo los actuales".

Enfatizó en lo que ha sido un lema de la campaña y es que todos los que integran la lista "Compromiso Federal" son productores genuinos "no desde la sede de calle Florida en el microcentro porteño sino desde la producción".

Por otra parte a Florida 560 ya llegan por correspondencia los votos de asociados y el 25 de septiembre se habilitará la urna para colocarlos ahí y otros socios concurrirán a sufragar in situ hasta que el 27 se sepa el resultado final.

Vila Moret es actual director de Registros Genealógicos y Prensa de la SRA, preside Intea, un desprendimiento del Inta que tiene como objetivo la puesta en valor de la propiedad intelectual generada a partir de la tecnología e innovación.

En diálogo con NA, consignó que lo que los "diferencia" es su "experiencia y capacidad de gestión porque "conocemos la entidad, a los socios y productores que representamos porque surgimos de ese segmento".

"Vivimos y trabajamos el campo y conocemos su problemática de primera mano. Venimos trabajando fuertemente en mejorar la calidad de los servicios a los socios, en lo que se refiere a registros genealógicos, laboratorio, accesibilidad a las diferentes prestaciones. Tenemos el foco puesto en educación, capacitación y la generación de información relevante para los asociados", añadió.

También esgrimió uno de los puntos fuertes de la campaña: "Somos herederos y artífices de una tradición gremial limpia, transparente, abierta sin conflictos de intereses, dobles discursos o agendas ocultas".

"Lo que pensamos, lo decimos. Cuando tenemos que reclamar algo lo hacemos sin titubear ni especular. No tenemos otros intereses que cuidar o proteger. Si tenemos que hacer oposición, la hacemos con quien sea. No nos tiembla el pulso", confirmó a Noticias Argentinas.

Vila Moret, como candidato a vice presidente, considera que lo "mejor para la Rural, sus socios y el campo es mantener esa honestidad intelectual, esa independencia y libertad de criterio, esa tradición gremial que tan bien nos representó a todos durante la 125 y nos permitió oponernos a un gobierno perverso, sin miedo a las represalias porque no teníamos otros intereses que preservar".

La interna en la que se juega la reelección de Pelegrina y la alternancia en el caso de ganar Ruete Güemes se vio conmocionada al conocerse que entre los citados a declarar en la causa por presuntas coimas pagadas en la obra pública aparecía Manuel Santos Uribelarrea (hijo), uno de los empresarios sojeros más importantes de la Argentina.

El padre con el mismo nombre adhiere a la lista de Ruete Güemes y Pereda y desde este ámbito insistieron que el hijo puso empresas de energía por fuera de la concentración familiar.

Manuel hijo está al frente de MSU, que a su vez tiene UENSA SA y UGEN SA, que funcionan bajo un mismo paraguas accionario.

La firma está invirtiendo U$S 900 millones en la construcción de tres centrales termoeléctricas.

Desde "Unidad y Acción" utilizaron la indagatoria de Uribelarrea para intentar terminar con el discurso de que "Compromiso Federal" al decir que en la oposición tienen las manos atadas mientras que Pelegrina puede actuar con total libertad.

El socio David Lacroze en una reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) recomendó lo que instó Jesús: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.

Finalmente serán las urnas las que hablen el jueves 27 de septiembre en la sede de la SRA, en la porteña peatonal Florida.