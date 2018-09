El 67% cree que el nuevo paquete económico no podrá frenar el dólar

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario de las redes sociales Facebook y Twitter, consideró que el nuevo esquema económico anunciado por el Gobierno nacional no servirá para frenar al dólar.

En efecto, ante la pregunta formulada por este diario: “¿El nuevo paquete económico servirá para contener al dólar?”, el 67 por ciento ( 150 votos) respondió que “no”, mientras que en la vereda opuesta, el 33 por ciento (72 votos) contestó que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 222 lectores.

El dólar cerró la semana en un récord de $40,51

El dólar volvió a subir este viernes y marcó un nuevo máximo histórico de $40,51, mientras acumuló en la semana un aumento de $2,70, frente a una firme demanda de divisas y una limitada oferta genuina del sector privado que obligó a intervenir al Banco Central con una venta de US$ 281 millones.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana finalizó este viernes a $38,75 para la punta compradora y a $40,51 para la vendedora, lo cual representó un avance de 29 centavos respecto del jueves.

La moneda norteamericana avanzó en la semana 7,2%, pese a que el Central desembolsó casi 400 millones de dólares para frenar la tendencia.

Este nuevo avance del billete norteamericano genera mayor presión sobre los precios, que según el INDEC acumularon entre enero y agosto un alza del 24,3%.

En los mostradores del Banco Nación, la divisa terminó la rueda a $40,30; mientras que el precio más elevado fue expuesto en las pizarras de ICBC y Supervielle a $40,70.

A mitad de la jornada, el incremento había llegado a ser superior, pero las ventas de reservas por parte del organismo que conduce Luis Caputo pudieron limitar los movimientos del tipo de cambio.

En el segmento mayorista, el dólar sumó 31 centavos a $39,86 frente al cierre pasado, al tiempo que durante la semana acumuló un aumento de $2,87.

Ante la fuerte suba del "billete verde", el Banco Central sacrificó US$ 281 millones de sus reservas entre ventas directas y una licitación.

El monto adjudicado en la subasta fue de US$ 75 millones, indicó el organismo y puntualizó que "el precio promedio de corte se ubicó en $39,8463, siendo el mínimo precio adjudicado de $39,8050".

De ese modo, las reservas internacionales finalizaron en US$ 50.003 millones, al disminuir US$ 529 millones.

El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del día anterior al llegar a US$ 649,451 millones.

La expectativa del mercado durante la próxima semana estará en la licitación de Lebac que se llevará a cabo el martes.

En ese marco, el Banco Central dio a conocer hoy que a partir del miércoles aplicará un incremento de cinco puntos de los encajes obligatorios "para garantizar un ordenado proceso de reducción de Lebac".

En lo que va del año, el dólar subió un 114,1 por ciento frente a la persistente corriente compradora.

Reservas

Las reservas del Banco Central quedaron a un paso de perforar la barrera de los 50 mil millones de dólares, al cerrar este viernes en 50.003 millones, informó la autoridad monetaria.

Desde el 22 de junio pasado, cuando ingresaron los 15 mil millones de dólares del acuerdo con el FMI, las reservas acumularon una caída de 13.271 millones.

Durante esta última jornada de la semana, el Central perdió 529 millones de dólares con relación al día anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de 58 millones de dólares. En el mercado de cambios, el BCRA tuvo una participación vendedora por 281 millones de dólares, que incluye una subasta por 75 millones.