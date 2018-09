Por lo general, los proyectos suelen pensarse desde quienes los desarrollan y no hacia quienes van dirigidos. Por ese motivo, se ponderan gustos personales, inquietudes profesionales y otras cuestiones que no construyen un vínculo con el público objetivo. Ayer estuve en el recital de “Los Tekis” y quiero tomarlos como ejemplo.

Si les cuento sobre un grupo folclórico del norte argentino todos imaginan cuatro personas de buen comer, guitarra en mano, algún tejido estilo “guarda pampa” y no mucho más. Seguramente la calidad musical estaría tan presente como ausente el interés de quienes, geográficamente hablando, vivimos un poco más abajo. Simplemente porque estamos atravesados por otros estímulos y muchas veces no tenemos la suficiente apertura mental para descubrir nuestra cultura.

De Jujuy a Buenos Aires

Su desafío no es menor, llegaron desde el norte para conquistar tierras prejuiciosas y desconocidas. Con raíces folclóricas, se fueron acercando a otros sonidos para seducir con un toque distintivo, fusionando tradición y modernidad. Atravesados por el rocanrol y el tango, con tonos metaleros, bossa y otros estilos que no reconozco.

Su propuesta “marketinera” deja de lado los tabúes para promover una estética pop que se nutre de la identidad cultural de origen. Maquillaje, colores, animaciones, vestuario, luz, sonido y danza. Ausencia de temores y escenarios compartidos con artistas que nada tienen que ver con su género musical. Apertura, por sobre todas las cosas, para garantizar la continuidad de un género que de no ser por su estilo disruptivo quizá no hubiese llegado a estas latitudes.

Dejando de lado los cuestionamientos de quienes consideran que la tradición es un mandato inamovible ellos lo lograron. Tomaron lo mejor del estilo que les da origen para fusionarlo con los elementos que les permiten promover una propuesta diferencial y atractiva para un mayor número de personas.

Por todo esto, antes de iniciar un proyecto hagamos como “Los Tekis”, si queremos acercarnos a un grupo de personas, pensemos quienes somos pero también como podemos hacer para acercarnos al “otro”, seguramente estaremos mucho más cerca de establecer una buena relación afectiva, social, cultural o comercial. Abajo los tabúes, los mandatos y estatutos inamovibles, arriba los Tekis.