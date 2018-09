Solo el 19% de los juninenses admite que comete infracciones

Solo dos de cada diez lectores que participaron en la encuesta semanal de Democracia –que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en las redes sociales- reconoció que comete infracciones de tránsito.

En efecto, ante la pregunta “¿Comete infracciones de tránsito (no uso de casco, exceso de velocidad, cruzar el semáforo en rojo)?, solo el 19 por ciento respondió que “sí”, mientras que el 81 por ciento contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de Democracia 52 personas.

Más motos en accidentes graves

La participación de las motocicletas en el total de los accidentes viales graves se triplicó en apenas una década y llega a ubicarse actualmente en más del 35 por ciento.

Así lo indicó un informe del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), que precisó que hasta 2005 "la participación de la moto en la siniestralidad vial grave argentina (siniestro con participación activa de una moto) no superaba el 10% del total (o sea de cada 10 vehículos partícipes en siniestros solo 1 era una moto)".

Según se señaló, "una década después, luego de una progresión casi geométrica, en los presentes años, dicha participación se ha triplicado, alcanzando en el año 2017 el 35,5 por ciento".

En el texto, firmado por el director de ISEV, Eduardo Bertotti, incluye una advertencia al Estado y el sector privado sobre la falta de políticas ante el aumento de la cantidad de vehículos de dos ruedas, que parece estar acompañado de un incremento en los siniestros que los involucran.

La moto, reconoce el informe, "es uno de los vehículos que mayor aporte puede hacer a la movilidad sustentable de una comunidad", en medio de la alta conflictividad que presenta el tránsito en las ciudades.

No obstante, se advierte, "la vulnerabilidad de sus ocupantes, la falta de percepción de ese riesgo y una generalizada displicencia en la habilitación de sus conductores por parte del Estado, generan severas consecuencias en materia de siniestralidad vial".

"Aumenta la cantidad de motos, aumenta el riesgo, pero las políticas públicas, los programas de seguridad de las empresas y el cuidado personal, parecen NO acompañar con eficiencia esa realidad", alertó el texto del ISEV.

Además, el informe indica que "cada día, más camas de hospitales, están siendo ocupadas por personas que se trasladaban en motocicletas, como consecuencia de un tránsito vehicular cada día más violento".

Por lo tanto, se concluye que "se requieren políticas activas (tanto desde el Sector Público como privado), para enfrentar el problema".

Las políticas que se requieren se relacionan con una mayor "seriedad y responsabilidad en la capacitación y habilitación de los nuevos conductores por parte del Estado", en que el casco sea vendido junto a las motos, incrementar la formación en seguridad vial en empresas que usen ese medio de transporte, mientras que los conductores deben revisar periódicamente la unidad y respetar las normas de tránsito.

El ISEV es un centro privado, dedicado al estudio e investigación en las materias de tránsito, transporte, educación y seguridad vial, que en su página se plantea como objetivo "llevar a cabo acciones de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación, del sector público y privado".

El impacto del alcohol

Unas 300 personas mueren cada mes en la Argentina en siniestros viales vinculados con el consumo de alcohol, según datos brindados por la Asociación Civil Luchemos por la Vida. En ese sentido, el presidente de Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, estimó además que la ingesta de bebidas alcohólicas está presente en la mitad de los hechos de tránsito que culminan con víctimas fatales. "Se estima que en la mitad del total de víctimas fatales en siniestros viales está presente el alcohol", sostuvo Silveira en declaraciones a Diario Popular, al calcular que unas 3.600 personas fallecen al año en estas circunstancias en todo el país.

Por otro lado, consideró que "el exceso de velocidad y la pérdida de control van juntas en un conductor alcoholizado y tal vez bajo el efecto de otras drogas".