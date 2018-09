La mayoría atribuye los problemas económicos al actual gobierno

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales, cuestionó la política económica de la administración de Mauricio Macri.

De hecho, ante la pregunta “¿A qué atribuye los problemas en la economía?”, el 55 por ciento (368 votos) respondió que “al actual gobierno”, mientras que en la vereda opuesta, el 45 por ciento (301 lectores) contestaron “a la herencia” recibida del kirchnerismo. En total participaron del sondeo virtual 669 personas.

Preocupación en economistas

Economistas pusieron en duda ayer el cumplimiento de las nuevas condiciones que impondrá el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las negociaciones que comenzarán la semana próxima con el Gobierno y advirtieron sobre el impacto que tendrá en la economía la devaluación del peso.

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen cuestionó: "Si vienen de negociar un acuerdo con el Fondo y no son capaces de pasar la primera revisión, ¿por qué serían capaces de cumplir algo más duro?"

Según su consideración, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dio a entender que el país irá a "un nuevo acuerdo más duro en política monetaria y fiscal".

En declaraciones a radio Continental, también se refirió a la fuerte suba del dólar y tildó de "barbaridad" que el billete verde "esté a 40 pesos".

Por su parte, la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont pronosticó que "va a ser muy difícil ponerle un techo al tipo de cambio".

"La receta del Fondo Monetario es devaluar y que sea la paz del cementerio", subrayó la exfuncionaria en diálogo con Radio Con Vos.

Por su parte, el diputado nacional y economista del Frente Renovador, Marco Lavagna, apuntó: "Tardó dos meses en caerse el acuerdo con el FMI".

Evaluó que en la administración de Mauricio Macri hay una "improvisación muy grande", por lo cual resaltó: "Me preocupa que no se esté viendo cómo cambiar el rumbo".

"Si sigue haciendo lo mismo el Gobierno, el resultado va a ser lo mismo", enfatizó en declaraciones radiales.

En tanto, el consultor Orlando Ferreres estimó que la economía sentirá ahora "el impacto de la devaluación que fue enorme".

"Va a ser una inflación muy fuerte", señaló a Radio Mitre y vaticinó que "el ingreso que está en pesos va a sufrir bastante".

Señaló, además: "Los camiones de mercadería entregaron menos o directamente no entregaron porque están buscando el tipo de cambio que se va a fijar".

Según su entender, debe haber un "replanteo del plan económico" ya que en la actualidad hay un tipo de cambio "muy distinto al del año pasado".

Al referirse al precio del dólar, puntualizó: "No tendría que haber aumentado esa magnitud en un solo día".

Desabastecimiento

El dueño de la cadena Maxiconsumo, Víctor Fera, sostuvo que "no puede haber desabastecimiento" de artículos alimentarios por la devaluación del peso, mientras estimó que si el dólar se mantiene en los valores actuales, el incremento en los productos se ubicará entre "12 ó 13 ciento".

Así lo sostuvo luego de que el billete verde finalizara la semana a 37,99 pesos y cerrara agosto con un avance de 35,5 por ciento.

"Habrá un aumento de precios de entre doce y trece por ciento a lo largo del mes, si el dólar queda así", estimó y aseguró que "hay abastecimiento".

En ese sentido, el también dueño de la marca Marolio, indicó: "Soy un gran crítico, pero tengo que decir la verdad. No puede haber desabastecimiento". Destacó que este viernes creció de manera marcada la venta de aceites al argumentar que tras la suba del dólar, "la gente se desesperó".

Además, criticó a los empresarios que buscan "asustar a la población". "Con corregir cuatro o cinco artículos o diez se puede abastecer al mercado", señaló.