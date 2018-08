La lengua, la herencia más formidable

La lengua española es la “herencia más formidable” que tiene América recibida de España. Esta contundente idea corresponde al expresidente de Uruguay José Mujica, una personalidad mundialmente reconocida y muy poco sospechosa de decir algo en lo que realmente no cree a pie juntillas.

La reflexión de Mujica, hombre de sentido común muy por encima de la media y de agudeza exquisita, fue propiciada por una decisión, arriesgada y valiente, de mezclar la política con la poesía en la persona del dirigente uruguayo, tomada en el municipio español de La Zubia (Granada, Andalucía).

La Zubia, que celebra desde esta semana, en los Jardines del Laurel de La Reina, la XV edición de del ciclo “Poesía en El Laurel”, decidió conceder a José Mujica este premio por representar la expresión más genuina de lo mejor del ser humano y de la política “hecha poesía”.

Con esta iniciativa, una localidad de a penas 20.000 habitantes de la Vega de Granada, a 11 kilómetros de la capital, supo sintonizar con la cultura hispanoamericana a través de este ciclo de poesía, y no solo a través la figura de Mujica sino también de la poetisa chilena María Tapia, defensora de la verdad y la hondura en la poesía, y de la escritora dominicana María Farazdel (conocida como Palitachi), una convencida de que desde la literatura se pueden hacer muchas cosas para lograr un mundo mejor.

En una comunidad integrada por más de 560 millones de personas que hablan y piensan en español, la mayoría de ellos en América, es fundamental la identificación de referentes que dan fe del vigor de la lengua española, esa herencia a la que Mujica se refirió al conocer que se le había otorgado el premio que recogerá el 21 de agosto.

La filosofía de esta iniciativa granadina es que en la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa, que es lo que es la poesía, cabe perfectamente la noble actividad de la política, y en especial las reflexiones de calado efectuadas por quienes, como el ex presidente uruguayo, ejercen esa actividad.

Muchos mensajes de José Mujica podrían ser dignos de estudio, debido a su carga poética, por la Academia Nacional de Letras del Uruguay que preside el doctor Wilfredo Penco, como la manera de anunciar que el día 14 de agosto, antes de viajar a España, dejará su cargo de senador. “Quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente porque estoy viejo”, dijo el ex mandatario.