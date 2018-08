La mayoría afirmó que "no" habrá micros en Junín antes de fin de año

La gran mayoría de los juninenses que participaron en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet del diario y en los perfiles de las redes sociales, consideró que no habrá servicio de micros en nuestra ciudad antes de que termine el año.

De hecho, ante la pregunta “¿Cree que antes de fin de año habrá servicio de colectivos en Junín?”, el 66 por ciento de los votantes (159 votos) respondió que “no”, mientras que el 34 por ciento restante (82 votos) contestó que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 241 personas.

Antes de fin de año

En el mensaje que dio el intendente Pablo Petrecca en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante se comprometió a implementar el funcionamiento del servicio antes de fin de año.

El senador provincial Juan Fiorini recordó que “hubo reuniones con equipos de los Ministerios de Transporte de Nación y Provincia. Cada uno de los ministerios estuvo y están al tanto de cada uno de los detalles de este proyecto porque no hay muchas ciudades que estén implementando desde cero el transporte público. De hecho, Junín es una de las únicas ciudades a nivel nacional que consiguió el año pasado el subsidio para el combustible de los colectivos”.

“El subsidio es fundamental para un proyecto que se inicia de cero. Seguramente después va a empezar a subir cada vez más gente a los micros pero hay un lapso en que las empresas harán la inversión, vendrán a Junín y tendrán un costo negativo, por eso es importante”, recalcó.

Recorridos

El senador Fiorini afirmó que serán tres líneas de colectivos, cuyo servicio será brindado por doce unidades. “Cada recorrido tendrá diferentes paradas que es lo que se está viendo hoy por hoy como obra de infraestructura, esas paradas están acondicionadas para que las personas con discapacidad puedan también ser parte del proyecto del transporte público. Los postes de las paradas y los refugios con techitos para poder esperar el colectivo que va a tener diferentes frecuencias”, manifestó.

Según lo afirmado por Fiorini, serán 38 refugios y 85 paradas. Es decir, habrá 123 puntos donde los vecinos podrán tomar el colectivo en Junín.

“Son tres circuitos que van a recorrer gran parte de la ciudad, sobre todo conectando Norte con el Sur y Este con Oeste, pasando por los lugares más importantes. En cada uno de los barrios la gente tendrá al menos una parada. Los tres circuitos estarán interconectados e irán tomando los puntos más importantes, desde el Parque Industrial, el Hospital, las escuelas, la nueva Terminal de Ómnibus, etc. Se dará prioridad a la conexión con los barrios, recorriendo casi el 70 por ciento de la ciudad”, dijo.

Boleto y descuentos

De acuerdo a lo expuesto, el costo del boleto en colectivo será similar al que se cobra en Pergamino y Bahía Blanca, ciudades que cuentan con transporte público.

Fiorini dijo que, una vez implementado el servicio, buscarán otorgar el subsidio para los estudiantes para que puedan viajar gratis y para que diferentes sectores sociales tengan un descuento en el transporte público. “Esto se hace en conjunto con Nación porque se implementa a través de la tarjeta Sube”, aclaró Fiorini.

Destacó las obras que se están haciendo en diferentes esquinas de Junín: los refugios, en las esquinas se pueden ver las baldosas para que las personas ciegas puedan circular y por otro lado, las rampas, aproximadamente 240, que se están instalando para que en cada una de las paradas, los discapacitados puedan acceder con sillas de ruedas.

Apuntó que también habrá una compensación para los jubilados, que van a pagar menos en el transporte público y a los discapacitados que tengan el certificado que se otorga en el Municipio, le permitirá tener el boleto gratuitamente.

“Es muy difícil que una empresa quiera venir a una ciudad y hacer una inversión, cuando no hay una costumbre de la gente a tomar el colectivo. Hace 20 años que Junín no tiene transporte público", dijo.