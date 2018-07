Fusilar a la Democracia, según el "maestro" D`Elía

¡Ay Patria mía! Así estamos con el progresismo de los militantes del kirchnerismo que siguen atendiendo las enseñanzas del “maestro” Luis D`Elía.

Para ellos nada puede fallar, quien no esté de acuerdo, se soluciona con un fusil. Qué cuestión tan contradictoria con las banderas que quisieron apropiarse, como las de los Derechos Humanos y dictar cátedra sobre delitos de “lesa humanidad” durante la mentada deKada, nefastamente utilizada bajo el manto de causas irrefutables, queriendo ser los únicos que queden en la “Memoria”.

Se olvidan que el 15 de diciembre de 1983 se creó la Conadep bajo la presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. Ahí nació el compromiso con la Verdad y la Justicia.

Frente a esto, desde Cambiemos Junín Repudiamos las declaraciones del dirigente y ex subsecretario de “Tierras para el Hábitat Social” del gobierno de Néstor Kirchner, Luis D`Elía, quien en forma sistemática utiliza a los fusiles como medio de soluciones políticas, incitando públicamente a la violencia colectiva, insultando al pueblo de la Nación Argentina, mediante el agravio a la investidura presidencial, atendiendo a visualizar un plan desestabilizador anárquico y golpista.

Cuanta diferencia de la lucha de San Martín y Belgrano para iniciar el camino a la Constitucionalidad, velando por el entendimiento por medio del diálogo, la unión y la paz interior.

Desde el Frente Cambiemos de Junín no le queremos dar más lugar a estos personajes y declaraciones, por lo cual manifestamos enérgicamente… Nunca Más.