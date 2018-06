Otra foto en Junín, solo una foto

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo el jueves último en nuestra ciudad. En su visita paró directamente en el Parque Industrial, recorrió una Pyme local y nos dejó, a través de los medios de comunicación, el siguiente mensaje a todos los juninenses "En este momento difícil es cuando más cerca tenemos que estar. Todos los bonaerenses merecen ser escuchados y hay que estar donde suceden las cosas para resolver los problemas".

Es mi intención manifestarle públicamente a la gobernadora que estoy de acuerdo con sus dichos, pero lamentablemente estos se contraponen con sus actos, ya que en su visita fugaz, no ha permitido que ningún vecino, excepto su propio círculo de aplaudidores, pueda dialogar con ella sobre los problemas que tenemos en la ciudad.

Déjeme decirle que el Hospital Interzonal “Abraham Piñeyro” sufre problemas graves de los cuales se podría haber enterado de boca de cientos de pacientes, médicos, enfermeros y personal auxiliar que no encuentran respuestas en las autoridades locales.

También le cuento que una buena parte de la comunidad educativa de la ciudad se encuentra angustiada por la decisión de cerrar una institución escolar tan importante como Casa Huerta. Que si se hubiera hecho un lugarcito para hablar con los docentes comprometidos le podrían haber contado que este proyecto lleva 15 años trabajando con jóvenes con gravísimas condiciones de vulnerabilidad, dando un servicio único de contención e inclusión.

También podría haber destinado unos minutos para pasar por el Registro Civil del barrio Villa Belgrano, y podría haber constatado con sus propios ojos la falta de personal y el estado deplorable en que se encuentra la casa que usted alquila (en realidad el contrato está vencido) para que funcione esta institución, donde los vecinos de la mitad de la ciudad, tramitan de manera indigna momentos únicos en sus vidas, como es la identidad en el nacimiento y el casamiento, entre otras cosas.

También podría haber visitado a vecinos del barrio San Antonio que no tienen acceso al agua corriente y dependen de la buena voluntad (que no siempre es buena) de un camión municipal que traslada agua. O volver a visitar a los vecinos del barrio Norte a los que conoció en la inundación de abril del año pasado en el centro de evacuados y les prometió la fabricación de sus casas en los próximos 3 meses, que aun no se terminaron.

También podría haber visitado a los miles de jubilados que no llegan a fin de mes y se le vulneran sus derechos por la falta de prestaciones del PAMI, o a los acompañantes terapéuticos que prestan servicios a los beneficiarios de IOMA y hace meses que no cobran, o a los comerciantes y vecinos que no pueden pagar las tarifas, o a los docentes que no esperaron en sus casas, sino que se acercaron a donde estaba usted en busca de un diálogo amable, sin embargo usted no tuvo tiempo.

Le escribo esta carta por dos razones. Por un lado, porque puede pasar que el Intendente y los funcionarios de la municipalidad le estén ofreciendo el diario de Yrigoyen, manifestándole que en nuestra ciudad no hay inconvenientes con la gestión provincial. Y por otra parte para que sus visitas no busquen solo una foto de Durán Barba en un lugar próspero y prometedor, sino que además tenga el propósito de trabajar codo a codo con los que estamos todos los días en las trincheras con los problemas reales que usted misma dice que hay que solucionar.

(*) Concejal del Frente Renovador de Junín.