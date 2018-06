El 89% afirmó que en los últimos 15 días subieron los precios en Junín

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web del diario (www.diariodemocracia.com) y en los perfiles de las redes sociales, coincidieron en que en las últimas dos semanas se registraron subas de precios en Junín.

De hecho, ante la pregunta “¿Aumentaron los alimentos en los últimos 15 días?”, el 89 por ciento (133 votos) opinó que “sí”, mientras que solo el 11 por ciento (17 votos) respondió que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 150 lectores.

Inflación

El economista Miguel Kiguel estimó esta semana que la inflación de este año se ubicará entre un "27 y 28 por ciento", mientras consideró que la meta pautada para 2019 es "ambiciosa".

En ese escenario, Kiguel sostuvo que su estimación para la inflación de 2018 se encuentra "en línea" con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente la autoridad monetaria.

Calculó que el costo de vida presentará un incremento de entre "27 y 28 por ciento".

A su vez, indicó que "el año próximo será más bajo" y recordó que la meta oficial se ubica en un "17 por ciento"."Es un número ambicioso", evaluó en diálogo con Radio Mitre y señaló que, según sus estimaciones, la cifra se ubicará en un "19 por ciento".

Por otro lado, se refirió a las elevadas tasas de interés y analizó que "una vez que se recomponga", los retornos deberían comenzar a bajar.

Metas

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reconoció hoy que ya no tiene meta de inflación para este año, pero aseguró que intentará que sea "la más baja posible".

El funcionario brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la cual confirmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese escenario, se refirió a la aceleración en el costo de vida y subrayó: "Hubo un desvío por situaciones que no se pueden predecir".

"Este año vamos a intentar que la inflación sea la más baja posible, ya no como un objetivo, sino como parte de la trayectoria", puntualizó y admitió: "Para el 2018 decidimos no tener metas".

En ese sentido, insistió: "No nos ponemos específicamente una meta".

"Los rezagos de la política monetaria permiten trabajar con cierto tiempo, entonces comprometernos con una meta para 2018 nos parece que no corresponde", consideró.

Puntualizó que el objetivo para 2019 es del 17 por ciento, del 13 por ciento para 2020 y de 9 por ciento para 2021. "Si en junio del año próximo estamos en una inflación del 20 ó 21 por ciento, estamos en buen camino", analizó.



Canasta básica

Los precios de la canasta básica de alimentos aumentaron 2,2% en mayo, y acumularon una suba de 10,1% desde el primero de enero último, informó Consumidores Libres.

El relevamiento de la entidad -realizado en supermercados y comercios minoristas de la ciudad de Buenos Aires- incluyó 38 artículos de primera necesidad.

Según Consumidores Libres, en mayo de 2017 el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 1,3% y el acumulado desde el 1° de enero al 31 de mayo de 2017, del 7,6%.

En consecuencia, en mayo 2018 hubo un aumento del 0,9% en relación al mismo período del año anterior, mientras que el acumulado de este año registró un incremento del 2,5 % en relación al mismo período de 2017.

Los productos cuyos precios más aumentaron durante el mes pasado fueron: acelga, cebolla, pan, aceite, mermelada, té, harina, fideos, azúcar, banana y sal, entre otros.