No lo podían disimular, estaban exultantes de alegría y anunciaron eufóricos lo que para la gran mayoría de los argentinos, sobre todo los más carenciados, presagia años sombríos. Me refiero a la conferencia de prensa que el titular del BCRA Federico Sturzenegger y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne brindaron para informarnos que el ahora autoproclamado “benevolente y con mirada social” Fondo Monetario Internacional nos prestará (en realidad le prestará al Gobierno nacional, con cargo a cada uno de los habitantes del país incluidos nonatos), la inconmensurable suma de cincuenta mil millones de dólares.Y lo sorprendente del anuncio es que, con un cinismo exacerbado, nos quieren hacer creer que le prestan la plata porque están haciendo las cosas bien y “el mundo ahora confía en nosotros”; y la realidad es que el gobierno fue a pedir el salvavidas (que todos sabemos que es de plomo) al FMI porque el mundo (como ellos los liberales llaman a los mercados económicos, que no tienen patria) dejaron de confiar, no en el país, sino en su gobierno, que en dos años y medio no solamente no mejoró ninguno de los parámetros que prometieron arreglar, sino, muy por lo contrario los agravó.

Tienen la alegría del ludópata, que tras haber perdido todo en el juego, festeja que alguien le preste más plata para malgastar en la timba; sin importarle que eso lleve a la miseria a su familia (léase: nosotros, los argentinos).

El FMI impone condiciones que el pueblo, hastiado de los ajustes que viene sufriendo, no puede soportar. El camino del hambre y la miseria que proponen ya lo transitamos los argentinos en el 2001, y conocemos su fin: represión, muerte y estallido social.

En nombre de la libertad económica que se profesa se ha marginado a la mayor parte de la sociedad que se encuentra en un estado de indefensión absoluta. Cabe recordar la frase de Juan Domingo Perón al respecto: “La economía no es ni ha sido nunca libre: o se la dirige y controla por el Estado en beneficio del Pueblo o la manejan los grandes monopolios en perjuicio de la b”.



Héctor Azil (ex titular del PJ de Junín.