Un escenario más amigable activa gestiones en el peronismo bonaerense

El peronismo comenzó a olfatear hace algún tiempo que una revancha política rápida era posible. Esa sensación fue tomando volumen en las últimas semanas en consonancia con las dificultades que atraviesa Cambiemos.

Al oficialismo le esperan varios meses en los que deberá surfear entre la incomodidad de las malas noticias. “Le vamos a tener que explicar a la gente dónde ajustar en lugar de qué vamos a repartir”, definía sin anestesia un encumbrado dirigente de la coalición gobernante.

El PJ bonaerense lo sabe. Ve en el horizonte chances ciertas de un eventual retorno al poder y comenzó a actuar en consecuencia.

Deberá resolver, no obstante, algunos dilemas profundos. Ese mismo peronismo, hoy con una conducción horizontal y dividida, tendrá por delante dos misiones clave: intentar la unidad y lograr un generoso compromiso del kirchnerismo de ubicarse en un segundo plano en ese intento por mostrar una versión más edulcorada de la experiencia que supuso Unidad Ciudadana.

Resulta complejo y aventurado arriesgar el resultado de esa empresa. Lo que no se puede negar es que buena parte de los principales actores del PJ de la Provincia está, por distintos caminos, transitando en procura de ese objetivo.

El rol de los intendentes

En el centro de esa movida que apunta a unificar al peronismo en sus distintas vertientes y al kirchnerismo, aparecen los intendentes. Ellos exponen su pellejo el año que viene. Ponen en juego sus distritos y no quieren saber nada de repetir experiencias pasadas en las que las divisiones terminaron favoreciendo la victoria de Cambiemos en la Provincia.

La necesidad de evitar esa fragmentación es aún mayor si la candidata oficial fuera María Eugenia Vidal. La gobernadora es, pese a la fuerte caída del oficialismo en la consideración ciudadana, la figura que más mide. Su boleta podría arrastrar a la victoria a Cambiemos en municipios controlados por el PJ.

Ningún intendente quiere asumir ese riesgo. Ni aun cuando el oficialismo no llegue en las mejores condiciones a la elección de 2019.

Por estas horas varios encumbrados peronistas bonaerenses pusieron manos a la obra. Una de las movidas llevó a los matanceros Fernando Espinoza y Verónica Magario a reunirse con Sergio Massa. Habrían llegado hasta Tigre con una propuesta concreta: que Massa sea el candidato a gobernador de una lista de unidad con el kirchnerismo.

El tigrense no quiere saber nada con esa posibilidad. En primera instancia, porque se ve como candidato presidencial compitiendo en una interna con algún gobernador como Juan Manuel Urtubey y, por ende, lejos del armado K. Massa está convencido de que, con lo que mide en la Provincia, puede dar la batalla en las Paso del peronismo dialoguista por el premio mayor.

Al ex diputado le habría molestado algún gesto de sus interlocutores. En primera instancia, que se difundiera un encuentro que debía ser reservado. Hay cuestiones que son obvias: en la tropa massista hay dirigentes encumbrados -Graciela Camaño, por caso- que preferirían irse a su casa antes de acordar con el kirchnerismo.

Un grupo de intendentes del Conurbano hizo lo suyo. Por otro camino, también quieren la unidad. Conocedores que acaso pudiera pasar el filtro del kirchnerismo, están fogoneando a Felipe Solá como candidato presidencial de la unidad.

Quizás esa movida esté concatenada con otra: cuentan que ese mismo grupo de alcaldes -entre los que algunos voceros ubican a Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Juan Pablo de Jesús (La Costa), entre otros-, estarían planteándole al propio Massa que sea candidato a gobernador de la unidad.

Ese esquema plantea, por lo menos, dos inconvenientes. El primero es que, como se dijo, Massa prefiere ir por la Casa Rosada. El segundo, cómo convencerlo de sumarse a un esquema junto al kirchnerismo.

Ofrecerían, por caso, una alternativa: convencer a Cristina Kirchner de que su hijo Máximo no sea el nombre para encabezar la boleta de diputados nacionales como pretende la ex presidenta. La tarea parece titánica.

¿Qué hará Cristina? Tras un largo silencio, acaba de salir a cuestionar con dureza al Gobierno por el acuerdo que podría cerrarse con el FMI. El enigma de una eventual y nueva candidatura seguirá un tiempo largo más en el escenario político.

Señales de lo que viene

En el gobierno de Vidal, mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre el “costo” que deberá pagar la Provincia por el achique que dispondrá la Nación.

Por lo pronto, la firma del decreto que abre el registro de retiros voluntarios en la administración pública, parece ser una medida anticipatoria.

Desde su asunción, la Gobernadora se ha movido en sintonía con el gobierno nacional. Y si bien se adelantó con algunos recortes que comenzó a aplicar este año como el que impulsó en la Legislatura y el propio Ejecutivo por cerca de 2.500 millones de pesos, hay quienes no descartan que pueda meter bisturí nuevamente en consonancia con una serie de medidas que el presidente Mauricio Macri se dispone a aplicar en las estructuras de su administración.

Algunos dirigentes especulan con que diversas medidas se anunciarán en medio de la disputa de la Copa del Mundo en Rusia, acaso como para mitigar la mala nueva. Pero no pocos economistas vaticinan que el recorte mostrará su rostro más severo el año que viene.

En los municipios del oficialismo empieza a profundizarse la inquietud por los alcances del recorte. De los 30 mil millones de pesos que achicará la Nación, cerca de 7 mil estaban destinadas al territorio bonaerense.

Hay otras cuestiones: en diversas comunas se han profundizados despidos y suspensiones. “Estos conflictos le están pegando duro a varios distritos”, dicen en sectores del oficialismo.

Cambiemos empieza a tomar nota del nuevo escenario y de esas complejidades, impensadas apenas un puñado de semanas atrás.